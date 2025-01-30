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تكنولوجيا وعلوم

بتصميم أسطوري من الذهب..كافيار تطلق هواتف Galaxy S25 Ultra وهذه الأسعار

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:00
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أطلقت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة المعروفة بتخصيصاتها الفخمة للهواتف الذكية الرائدة، أحدث روائعها، وهي مجموعة من أجهزة سامسونغ Galaxy S25 Ultra المستوحاة من الرمز القديم لأوربوروس.

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يحتفل هذا الإطلاق بعام الثعبان، ويمزج بين الرمزية الفلسفية العميقة والتكنولوجيا المتطورة والحرفية الاستثنائية.

تتميز المجموعة، التي أطلق عليها اسم "السنة القمرية"، بتصميمات متجذرة في مفهوم أوروبوروس، وهو ثعبان يعض ذيله، ويرمز إلى اللانهاية والتجديد ووحدة النهايات والبدايات، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".

يحمل هذا الشعار الفلسفي أهمية خاصة في التقاليد الشرقية، حيث يمثل الثعبان الحكمة والبعث والازدهار.

ويتضمن تصميم الهاتف مخلوقًا ثلاثي الأبعاد مصنوعًا من الذهب الخالص عيار 999، ملفوفًا حول ساعة رملية مدمجة في جسم الهاتف.

تحتوي الساعة الرملية على جزيئات ذهبية تتدفق برشاقة، ترمز إلى مرور الوقت والتجديد الدائم.

ويتميز هذا الطراز الفاخر أيضًا بلوحة من التيتانيوم مع طلاء PVD أسود أنيق ونقوش ذهبية، مما ينضح بالمتانة والأناقة.

تتضمن المجموعة أيضًا ساعة Dark Ouroboros، مصنوعة من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات ومطلية بمادة PVD السوداء، وهي مادة تستخدم عادة في الساعات السويسرية الفاخرة.

تم تزيين لوحة التيتانيوم بنقوش معقدة تذكرنا بسماء الليل المرصعة بالنجوم، مما يوفر هالة من الغموض والرقي.

وتبدأ أسعار مجموعة سامسونغ Galaxy S25 Ultra Ouroboros من 10,490 دولارًا للطراز الأساسي بسعة تخزين 256 غيغابايت.

ويبلغ سعر إصدارات 512 غيغابايت و1 تيرابايت 10,840 دولارًا و11,200 دولارًا على التوالي.

ويتوفر طراز Dark Ouroboros، المحدود بـ 99 قطعة، بسعر 13,910 دولارًا للإصدار بسعة 256 غيغابايت، ويصل إلى 14,630 دولارًا للإصدار بسعة 1 تيرابايت.
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