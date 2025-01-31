إنجاز علمي في الصين: تطوير فأر بوالدين بيولوجيين دون أم

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حقق باحثون صينيون إنجازًا غير مسبوق في علم التكاثر، حيث نجحوا في تطوير فأر بوالدين بيولوجيين دون الحاجة إلى أم، وفقًا لتقرير نشره موقع ساينس أليرت.وأُنشئ الفأر باستخدام هندسة الخلايا الجذعية، ليصل إلى سن البلوغ، متجاوزًا العقبات التي حالت سابقًا دون بقاء مثل هذه الكائنات على قيد الحياة. وقاد الفريق عالم الأحياء الجزيئية تشي-كون لي، حيث استخدم الباحثون تعديلات جينية متقدمة لحل المشكلات المرتبطة بتكوين الأجنة من خليتين ذكريتين.وعلى الرغم من نجاح التجربة بمعدل ولادة 13%، إلا أن العقبات لا تزال قائمة، حيث عانت الفئران من العقم، ولم يتمكن 90% من الأجنة القابلة للحياة من الوصول إلى الولادة.