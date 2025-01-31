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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تقدم ميزة جديدة

Lebanon 24
31-01-2025 | 15:30
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أعلنت غوغل، أنها تطرح الآن تحديثًا جديدًا من شأنه أن يحسن بشكل أكبر اختيار التخطيط بين أجهزة Google Meet ومكالمات Zoom Room، ويعمل التحديث الأخير على توسيع دعم التوافق بين التطبيقين، مما يوفر للمستخدمين خيار اختيار التخطيط الأنسب لسيناريو معين.
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كلما انضم مستخدم إلى مكالمة Google Meet من Zoom Rooms، فسيكون قادرًا الآن على تغيير التخطيط من خلال تحديد خيار "عرض"، علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من الاختيار بين عرض مكبر الصوت أو عرض الشريط الجانبي.
كما سيتمكن المستخدمون الذين ينضمون إلى Zoom Meetings من جهاز Google Meet من تغيير تخطيطهم مباشرة من إعدادات الجهاز من خلال الانتقال إلى خيار "تغيير التخطيط".
يتوفر عرضان فقط عند الانضمام إلى Google Meet من Zoom Meetings: المعرض والمتحدث.
وفقًا لمنشور مدونة جوجل، سيتم إصدار هذا التحديث تدريجيًا بدءًا من 12 شباط، لذلك يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل حتى يصبح هذا مرئيًا، ناهيك عن أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 15 يومًا حتى ينتهي النشر.
كما أكدت غوغل، أن التوافق بين Zoom على أجهزة Google Meet متاح لجميع عملاء Google Workspace الذين لديهم أجهزة Google Meet التي لم تصل إلى تاريخ انتهاء صلاحية التحديث التلقائي الخاصة بها.
من ناحية أخرى، سيكون التوافق بين Google Meet على Zoom Rooms متاحًا لجميع عملاء Zoom Rooms على جهاز (أو جهاز) Zoom Rooms المدعوم.
تذكر غوغل أن بعض الأجهزة قد لا تدعم الميزة بشكل كامل حتى تدعم أحدث تحديث لبرنامج Zoom Rooms إلى أجهزتها.
(اليوم السابع)

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