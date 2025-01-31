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تكنولوجيا وعلوم

إلى مستخدمي إنستغرام .. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:00
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يجري انستغرام بعض التغييرات على ميزة Insights لمساعدة المبدعين على فهم أداء محتواهم بشكل أفضل، والهدف هو منح المبدعين رؤى أكثر قابلية للتنفيذ وتوصيات مخصصة حتى يتمكنوا من معرفة المزيد عن الاتجاهات العامة عبر جمهورهم وأداء محتواهم.
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يُطلق على أحد المقاييس الجديدة اسم "معدل المشاهدة"، يخبر هذا المقياس المبدعين بنسبة متابعيهم وغير المتابعين الذين يستمرون في المشاهدة بعد أول 3 ثوانٍ.
تعد الثواني القليلة الأولى من مقطع الفيديو هي الأكثر أهمية، لذلك يمكن أن يساعد هذا المقياس المبدعين في معرفة ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم تجذب انتباه جمهورهم على الفور.
يُطلق على مقياس جديد آخر اسم "المشاهدات بمرور الوقت"، يوضح هذا المقياس للمبدعين عدد المشاهدات التي تلقتها منشوراتهم حتى الآن مقارنة بمتوسط المشاهدات التي تحصل عليها منشوراتهم عادةً خلال نفس الفترة الزمنية.
سيتمكن المبدعون أيضًا من تقسيم مشاهداتهم بين المتابعين وغير المتابعين، وبالإضافة إلى هذه المقاييس الجديدة، يوفر انستغرام أيضًا نصائح أكثر قابلية للتنفيذ ومخصصة لمساعدة المبدعين على فهم ما إذا كان أداء محتواهم أفضل أو أسوأ من المعتاد.
تهدف هذه النصائح إلى مساعدة المبدعين على رؤية المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورهم بسهولة أكبر.
هذه التغييرات هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها انستجرام لمساعدة المبدعين على زيادة جمهورهم ووصولهم.
كما أنه من خلال تزويد المبدعين بمزيد من البيانات والرؤى، يأمل انستجرام في تسهيل عليهم إنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورهم وتحقيق أهدافهم.
 (اليوم السابع)
 
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