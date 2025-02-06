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تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تخطط لتطوير جهاز محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي... هل يحل محل الهواتف الذكية؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:43
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان عن خطط الشركة لتطوير جهاز محمول يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال مقابلة مع موقع Nikkei أشار ألتمان إلى أن OpenAI تعمل على المشروع المذكور مع كبير المصممين المبرمجين السابق في آبل جوني إيف، وتخطط لتطوير جهاز ذكي محمول قد يصبح بديلا للهواتف الذكية التقليدية، وسيعتمد هذا الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم التحكم به عبر الأوامر الصوتية.
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وذكر صحفيو Nikkei أن الشائعات حول إصدار جهاز بديل للهاتف الذكي من OpenAI كانت متداولة منذ عام 2024، وفي أيلول الماضي ذكرت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أن جوني إيف سيعمل على إنشاء جهاز بديل للهاتف بالتعاون مع OpenAI.
 
وفي مقابلة مع المجلة الكورية The Elec، قال سام ألتمان أيضا إن OpenAI تعمل على تطوير شريحة إلكترونية مخصصة لمعالجة البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل على مشروع تطوير جهاز ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ولم يعلن عن موعد إطلاق هذا الجهاز.

ويتوقع الخبراء في The Elec أن يظهر المنتج الجديد لشركة OpenAI في عام 2027، أي بعد 20 عاما من إصدار أول هاتف آيفون، والذي أحدث حينها ثورة في سوق الهواتف الذكية. (روسيا اليوم)

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