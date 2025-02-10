لا تفوتوا الفرصة.. "سوني" تقدّم تعويضاً لمُستخدمي "بلاي ستيشن"

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أعلنت شركة "سوني" اليابانية تقديمها تعويضاً لمُستخدمي خدمات منصة ألعابها السحابية الشهيرة "بلاي ستيشن بلس".وأوضحت "سوني"، أنها ستقدّم 5 أيام مجانية إضافية لمُستخدمي "بلاي ستيشن بلس"، تعويضاً عن الانقطاع العالمي للشبكة الخاصّة بها لمدة بلغت 18 ساعة تقريباً، كان المستخدمون غير قادرين على تسجيل الدخول أو اللعب عبر الإنترنت.وقالت "سوني" في بيانها: "تعافت خدمة الشبكة تماماً من مشكلة تشغيلية، ونعتذر عن الإزعاج ونشكركم على صبركم".لكن لم تحدّد "سوني" حتى الآن سبب الانقطاع العالمي للملايين من مستخدميها. (سبق)