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تكنولوجيا وعلوم

لا تفوتوا الفرصة.. "سوني" تقدّم تعويضاً لمُستخدمي "بلاي ستيشن"

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:00
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أعلنت شركة "سوني" اليابانية تقديمها تعويضاً لمُستخدمي خدمات منصة ألعابها السحابية الشهيرة "بلاي ستيشن بلس".

وأوضحت "سوني"، أنها ستقدّم 5 أيام مجانية إضافية لمُستخدمي "بلاي ستيشن بلس"، تعويضاً عن الانقطاع العالمي للشبكة الخاصّة بها لمدة بلغت 18 ساعة تقريباً، كان المستخدمون غير قادرين على تسجيل الدخول أو اللعب عبر الإنترنت.
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وقالت "سوني" في بيانها: "تعافت خدمة الشبكة تماماً من مشكلة تشغيلية، ونعتذر عن الإزعاج ونشكركم على صبركم".

لكن لم تحدّد "سوني" حتى الآن سبب الانقطاع العالمي للملايين من مستخدميها. (سبق)
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