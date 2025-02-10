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تكنولوجيا وعلوم
لا تفوتوا الفرصة.. "سوني" تقدّم تعويضاً لمُستخدمي "بلاي ستيشن"
Lebanon 24
10-02-2025
|
16:00
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أعلنت شركة "سوني" اليابانية تقديمها تعويضاً لمُستخدمي خدمات منصة ألعابها السحابية الشهيرة "بلاي ستيشن بلس".
وأوضحت "سوني"، أنها ستقدّم 5 أيام مجانية إضافية لمُستخدمي "بلاي ستيشن بلس"، تعويضاً عن الانقطاع العالمي للشبكة الخاصّة بها لمدة بلغت 18 ساعة تقريباً، كان المستخدمون غير قادرين على تسجيل الدخول أو اللعب عبر الإنترنت.
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وقالت "سوني" في بيانها: "تعافت خدمة الشبكة تماماً من مشكلة تشغيلية، ونعتذر عن الإزعاج ونشكركم على صبركم".
لكن لم تحدّد "سوني" حتى الآن سبب الانقطاع العالمي للملايين من مستخدميها. (سبق)
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