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تكنولوجيا وعلوم

من غوغل.. شاهدوا منافس آيفون المقبل

Lebanon 24
13-02-2025 | 22:28
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بدأت غوغل بالترويج لهاتفها الجديد Google Pixel 9a، الذي يُتوقع أن يكون منافسًا قويًا لهواتف آيفون الحديثة. وبحسب التسريبات الأخيرة، سيختلف الهاتف الجديد بشكل ملحوظ من حيث التصميم مقارنة بهواتف Pixel السابقة، حيث سيكون تصميمه مشابهًا لتصميم هواتف آيفون 16، كما أن عدسات كاميرته الأساسية لن تكون بارزة من الواجهة الخلفية، مما يعكس تصميمًا أكثر سلاسة وأناقة.
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ووفقًا للمعلومات المتوفرة، سيأتي الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة، حيث ستكون العدسة الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، بينما ستكون العدسة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل. أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستأتي بدقة 13 ميغابيكسل أيضًا.

فيما يتعلق بالشاشة، سيحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.2 بوصة مع معدل تحديث قدره 120 هيرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة وواضحة. كما ستكون البطارية بسعة 5100 ميلي أمبير، مما يضمن أداء طويل الأمد.
 



أما بالنسبة للأداء، فسيعمل الهاتف بمعالج Tensor G4 المتطور، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128/256 غيغابايت.

وسيتم طرح الهاتف بأربعة ألوان مختلفة، وستبدأ أسعاره من 499 دولارًا للنسخة التي تحتوي على 8/128 غيغابايت، بينما ستطرح النسخة المجهزة بـ 8/256 غيغابايت بسعر 599 دولارًا. (روسيا اليوم)
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