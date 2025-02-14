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تكنولوجيا وعلوم

تليغرام يطلق تحديثًا جديدًا

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:30
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تحديث جديد ينتظره مستخدمو تليغرام بعد الحديث الأخير لمسؤولين في الشركة.
 
ومن بين أبرز الميزات الجديدة في التطبيق ميزة البحث عن الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ بات بإمكان المستخدم كتابة أي كلمة أو عبارة ليبحث عن ملصق معين، على سبيل المثال عند كتابة عبارة "كلب في الفضاء" ستظهر له جميع الملصقات التي تتعلق بالموضوع، كما أن خاصية البحث تتوفر بـ 29 لغة من بينها اللغة الروسية.
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ومع التحديث الجديد تحسنت في التطبيق خدمة "مشاهدة الفيديوهات"، إذ باتت الخدمة قادرة على التعرف تلقائيا على اللحظة التي يوقف فيها المستخدم مقطع الفيديو، وفي حال تشغيل المقطع مرة أخرى تعرض الخدمة الفيديو من اللحظة التي تم إيقافه فيها سابقا.

كما بات بإمكان مستخدمي تليغرام إرسال روابط الفيديوهات لتعرض عند مستقبل الفيديو من لحظة معينة، فعندما يقوم المستخدم مثلا بمشاهدة مقطع فيديو ما، ويرغب بإرساله لشخص آخر يقوم بالنقر على أيقونة "مشاركة" في واجهة العرض، وبعد ذلك يختار الثانية المطلوبة من المقطع ليبدأ عرض الفيديو منها عن المستقبل.

وأصبح بإمكان مستخدمي "تليغرام" وضع صور كغلاف خارجي لأي فيديو، وإضافة ملصقات أو عبارات على الفيديوهات قبل إرسالها للآخرين أو نشرها على قنواتهم عبر التطبيق. (روسيا اليوم)
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