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تكنولوجيا وعلوم
أبل تطرح منتج جديد في 19 شباط
Lebanon 24
14-02-2025
|
10:00
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أثارت دعوات تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ آبل، لعقد مؤتمر للإعلان عن منتج جديد من منتجات الشركة في الأربعاء القادم الموافق 19 شباط، حيث تذهب التوقعات إلى أن المنتج الجديد سيكون iPhone SE 4، الذى تمت إعادة تصميمه وعلامته التجارية.
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ومن المتوقع أن يودع هذا الإصدار الجديد من iPhone SE زر الصفحة الرئيسية وأن يقوم أخيرًا بالترقية لاستخدام Face ID بدلاً من ذلك. ومن المتوقع أيضًا أن يتميز بتصميم أكثر حداثة وأن يكون قادرًا على تشغيل Apple Intelligence
وبينما ننتظر المزيد من التفاصيل من شركة Apple حول ما سيأتي به هذا الإطلاق،لاسيما أن جهاز SE الجديد يأتي بميزات محدثة وتصميم جديد يغير من قواعد اللعبة.
يعد السعر نقطة الجذب الرئيسية لسلسلة iPhone SE، و تشير التسريبات إلى أن سعر iPhone SE 4 قد يبدأ من 499 دولارًا، أي، وهو قريب من سعر إطلاق iPhone SE 3 ، ومع ذلك، هناك احتمال لارتفاع السعر بسبب الضرائب، مثلما حدث مع الجيل السابق الذي وصل إلى600 دولار. (اليوم السابع)
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