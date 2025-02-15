ميزة من إنستغرام

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تختبر منصة إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التعليقات التي لا يحبونها بشكل خاص، حيث يتضمن هذا الاختبار زرًا يوضع بجوار التعليقات، ما يوفر طريقة سرية للمستخدمين للتعبير عن مشاعر سلبية حول محتوى معين، مع عدم إظهار إحصاء عام لعدم الإعجاب، ولن يتم إخطار أي شخص، حتى المعلق، إذا استخدم شخص ما خيار الإبلاغ الجديد هذا.ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام، إن الهدف وراء هذا الاختبار هو تحسين تجربة التعليق الإجمالية على إنستغرام.تستكشف الشركة كيف يمكن استخدام هذه الإشارات الخاصة للتأثير على الترتيب الذي يتم به عرض التعليقات، والفكرة هي أن التعليقات التي تم وضع علامة عليها على أنها سلبية قد يتم نقلها إلى أسفل في قسم التعليقات، مما يجعل مساحة المحادثة أكثر إيجابية.كان هذا النوع من الميزات موضوع نقاش لمنصات التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت، ويكمن التحدي في إيجاد توازن بين حرية التعبير وخلق بيئة ترحيبية.كافحت العديد من المنصات بشأن كيفية التعامل مع التعليقات السلبية أو المسيئة دون اللجوء إلى الرقابة الصريحة.قد يُساء استخدام أزرار "عدم الإعجاب" التقليدية في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تراكم التعليقات السلبية وإسكات الآراء المختلفة، لذلك فإن نهج انستغرام في استخدام إشارة خاصة هو محاولة لمعالجة هذه القضايا بطريقة مختلفة.ويعتمد نجاح هذا الاختبار على عدة عوامل، منها ما مدى فعالية النظام في تحديد التعليقات السلبية حقًا؟ هل سيفهم المستخدمون كيفية عمل الزر ويستخدمونه بشكل مناسب؟ وربما الأهم من ذلك، هل سيؤدي هذا التغيير بالفعل إلى بيئة تعليقات أكثر إيجابية على انستجرام؟هذه أسئلة لن يجيب عليها سوى الوقت وردود فعل المستخدمين، وإذا ثبت نجاح الاختبار، فقد تصبح ميزة جديدة على المنصة، ما قد يؤثر على كيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مع تعديل التعليقات. (اليوم السابع)