إطلاق غروك 3.. أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من "xAI"





نموذج غروك الجديد يمكنه تحليل الصور والرد على الأسئلة، وتشغيل عدد من الميزات على منصة إكس الاجتماعية.

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كان من المقرر إطلاق غروك 3، الذي كان قيد التطوير لعدة أشهر، في عام 2024، لكن تم تأخيره ليتم إطلاقه اليوم، بحسب شركة xAI.





تستخدم شركة xAI مركز بيانات ضخم في ممفيس يحتوي على حوالي 200000 وحدة معالجة رسومية لتدريب غروك 3.



قال ماسك إن غروك 3 تم تطويره بقوة حوسبة أكبر بـ 10 مرات من سابقه، غروك 2، باستخدام مجموعة بيانات تدريب موسعة.



أوضح ماسك خلال عرض تقديمي تم بثه مباشرة يوم الاثنين على منصة إكس: "جروك 3 أكثر قدرة بمقدار كبير من غروك 2.



وتابع قائلا: "غروك 3 ذكاء اصطناعي يبحث عن الحقيقة إلى أقصى حد، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحيانًا مع ما هو صحيح سياسيًا".



ما هو غروك 3؟ أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، xAI، أحدث طرازاتها الرائدة للذكاء الاصطناعي، غروك 3، وكشفت عن قدرات جديدة لتطبيقات غروك 3 لهواتف آيفون، وكذلك لنسخة الويب.نموذج غروك الجديد يمكنه تحليل الصور والرد على الأسئلة، وتشغيل عدد من الميزات على منصة إكس الاجتماعية.كان من المقرر إطلاق غروك 3، الذي كان قيد التطوير لعدة أشهر، في عام 2024، لكن تم تأخيره ليتم إطلاقه اليوم، بحسب شركة xAI.تستخدم شركة xAI مركز بيانات ضخم في ممفيس يحتوي على حوالي 200000 وحدة معالجة رسومية لتدريب غروك 3.قال ماسك إن غروك 3 تم تطويره بقوة حوسبة أكبر بـ 10 مرات من سابقه، غروك 2، باستخدام مجموعة بيانات تدريب موسعة.أوضح ماسك خلال عرض تقديمي تم بثه مباشرة يوم الاثنين على منصة إكس: "جروك 3 أكثر قدرة بمقدار كبير من غروك 2.وتابع قائلا: "غروك 3 ذكاء اصطناعي يبحث عن الحقيقة إلى أقصى حد، حتى لو كانت هذه الحقيقة تتعارض أحيانًا مع ما هو صحيح سياسيًا".

غروك 3 عبارة عن مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، تستجيب نسخة غروك 3 ميني للأسئلة بشكل أسرع على حساب بعض الدقة.



ليست كل النماذج والميزات ذات الصلة بغروك 3 متاحة حتى الآن (بعضها في مرحلة تجريبية)، لكنها بدأت في طرحها يوم الاثنين.



تزعم شركة xAI أن غروك 3 يتفوق على GPT-4o في معايير تشمل أسئلة الرياضيات وحل مشاكل الفيزياء والأحياء والكيمياء.



يمكن لنموذجين من عائلة غروك 3 الجديدة، التفكير بعناية في المشكلات، على غرار نماذج الاستدلال مثل o3-mini من "OpenAI" و R1 من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك".



تزعم "xAI" أن غروك 3 Reasoning يتفوق على أفضل إصدار من "o3 ميني" في العديد من المعايير الشائعة، بما في ذلك معيار الرياضيات.



يمكن الوصول إلى نماذج الاستدلال هذه عبر تطبيق غروك.



يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من غروك 3 التفكير، أو الاستفادة من وضع "Big Brain" للاستدلال الذي يستخدم الحوسبة الإضافية.



تصف "xAI" نماذج الاستدلال بأنها الأنسب لأسئلة الرياضيات والعلوم والبرمجة.



ماسك يمنع تقطير غروك 3

قال ماسك إن بعض أفكار نماذج الاستدلال غير واضحة في تطبيق غروك لمنع التقطير، وهي طريقة يستخدمها مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعرفة من نماذج أخرى.



مؤخرًا، اتُهم "ديب سيك" بتقطير نماذج "OpenAI" لإنشاء نماذجها الخاصة.



تدعم نماذج الاستدلال الخاصة بـ غروك كميزة جديدة في تسمى DeepSearch.



تقوم ميزة DeepSearch بمسح الإنترنت ومنصة إكس لتحليل المعلومات وتقديم ملخص ردًا على سؤال يوجه المستخدم.



سيحصل المشتركون في فئة "بيريوم بلس" ذات الـ 50 دولارا شهرياً على حق الوصول إلى غروك 3 أولاً، وسيتم حجب الميزات الأخرى خلف خطة جديدة تطلق عليها "xAI" اسم "سوبر غروك" بسعر 30 دولارًا شهريًا أو 300 دولار سنويًا.



بعد حوالي أسبوع من الآن سيكتسب تطبيق غروك وضعًا صوتيًا، كما قال ماسك، والذي سيعطي نماذج غروك صوتًا مُركَّبًا.



وبعد بضعة أسابيع من ذلك، ستتوفر نماذج غروك 3 عبر واجهة برمجة التطبيقات المؤسسية الخاصة بـ "xAI"، جنبًا إلى جنب مع إمكانية البحث العميق.



وقال ماسك إن "xAI" تخطط لإتاحة غروك 2 مفتوح المصدر في الأشهر المقبلة. (العربية)