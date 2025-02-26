روبوت جديد بخدمات مذهلة (فيديو)

كشفت شركة 1X النرويجية، المدعومة من OpenAI، عن نموذجها الأولي للروبوت المنزلي NEO Gamma، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لأداء الأعمال المنزلية.



ظهر الروبوت في مقطع فيديو ترويجي وهو يؤدي مهامه بكفاءة، قبل أن يجلس في نهاية الفيديو على كرسي بينما يستمتع أصحاب المنزل بوقتهم في الغرفة المجاورة.



إلا أن هذا المشهد لم يمر مرور الكرام، حيث أثار الفيديو، الذي تبلغ مدته 37 ثانية، تفاعلات متباينة على منصة "يوتيوب"، إذ اعتبره البعض خطوة ثورية في عالم الأتمتة، بينما رآه آخرون مشهدا من فيلم خيال علمي مخيف.



ويتميز NEO Gamma بتصميم مبتكر، حيث لا يمتلك سوى "عينين" رقمية، ويوصف بأنه "مساعد شخصي ورفيق منزلي"، قادر على التفاعل مع بيئته وترتيب المنزل وحتى تنظيفه بعمق، بالإضافة إلى أداء مهام مثل تحضير الشاي وتنظيف الأرضيات وحمل البقالة.



ويتمتع الروبوت بعدد من التحسينات مقارنة بسابقه NEO Beta، بما في ذلك مشية بشرية أكثر طبيعية وتحكم متطور في التوازن وإمكانية الجلوس والقرفصاء والتقاط مجموعة متنوعة من الأشياء.

Introducing NEO Gamma.

Another step closer to home. pic.twitter.com/Fiu2ohbIiP — 1X (@1x_tech) February 21, 2025 Advertisement

كما زوّد بثلاثة مكبرات صوت: واحد في الصدر للتفاعل الصوتي، واثنان في الرأس لتوفير تجربة صوتية بزاوية 360 درجة، إلى جانب تخفيض مستوى الضوضاء أثناء التشغيل ليصبح في مستوى مماثل لصوت الثلاجة.



وحاليا، ما يزال NEO Gamma يعمل بتوجيه بشري عن بعد، لكن شركة 1X تسعى لتطوير تقنيات تتيح له العمل باستقلالية من خلال الاعتماد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لفهم محيطه والتفاعل معه بذكاء. وتعمل الشركة على تسريع عملية الاختبار في منازل مختارة بهدف إدخاله إلى الأسواق في أقرب وقت ممكن.





وجمعت 1X أكثر من 125 مليون دولار من مستثمرين كبار مثل OpenAI وسامسونغ وTiger Global، ما يعزز المنافسة بينها وبين مشروع Optimus من تسلا، الذي لا يزال في مراحله التجريبية.



ويؤمن الرئيس التنفيذي لشركة 1X، بيرنت بورنيش، بأن امتلاك مساعد روبوتي في المنزل سيصبح واقعا في المستقبل القريب. (روسيا اليوم)