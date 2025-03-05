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تكنولوجيا وعلوم

استعدوا لإنترنت فائق السرعة.. غوغل تطلق شريحة "Taara"!

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:42
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كشفت غوغل عن مزيد من المعلومات حول شريحة الإنترنت عالية السرعة Taara التي طال انتظارها، ووعدت بتقديم سرعات تصل إلى 20 غيغابت في الثانية، ويمكن لهذه الشريحة الجديدة إعادة تعريف كيفية اتصالنا جميعاً بالإنترنت واستخدامنا له.
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أوضحت شركة Alphabet أن شريحة Taara قادرة على نقل البيانات عبر الهواء باستخدام أشعة الضوء، ما يمثل تطوراً كبيراً مقارنة بالإصدارات السابقة. 

 الشريحة الجديدة تستغني عن الحاجة إلى سلسلة معقدة من المرايا والأجهزة التي كانت تُستخدم لتغيير اتجاه الضوء.

وتعمل بطريقة مشابهة لكابلات الألياف الضوئية التقليدية، معتمدة على الضوء في نقل البيانات، ولكن دون الحاجة إلى أي كابل مادي.

وكانت تقنية Taara Lightbridge الأصلية بحجم إشارة المرور تقريباً، أما الشريحة الجديدة فهي بحجم ظفر الإصبع تقريباً، مما يوفر زيادة كبيرة في الراحة.

ونظراً لأن الشريحة تستخدم الضوء كوسيلة لنقل البيانات، فيمكنها تقديم نطاق ترددي شبه لانهائي في منتصف الطيف، وهي تستخدم جزءاً من الطيف الكهرومغناطيسي بين الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي.

وهذا الجزء من الطيف، غير المرئي للعين المجردة، يسمح لـ Taara بنقل البيانات بسرعات تصل إلى 20 غيغابت في الثانية لمسافات تصل إلى 12.4 ميلاً (20 كم) في وقت واحد.

علاوة على ذلك، يمكن تثبيت الشريحة الجديدة وإعدادها في غضون ساعات، مقارنة بالأشهر أو السنوات التي يستغرقها تثبيت البنية التحتية للألياف.

ووفقاً للتقارير، من المقرر أن تكون شريحة Taara الجديدة متاحة اعتبارا من عام 2026.
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