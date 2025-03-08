تعرف على MatePad Pro 13.2 الجديد من هواوي

بدأت هواوي بطرح حاسب MatePad Pro 13.2 الجديد في السوق الروسية وعدة أسواق عالمية، ويلقى هذا الجهاز رواجا جيدا بسبب مواصفاته الممتازة.



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وشاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا. حصل الحاسب على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ.وشاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.3، ومعالج Kirin T92، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و 1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.



حصل الحاسب على منفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)