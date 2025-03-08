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تكنولوجيا وعلوم

تعرف على MatePad Pro 13.2 الجديد من هواوي

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:34
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بدأت هواوي بطرح حاسب MatePad Pro 13.2 الجديد في السوق الروسية وعدة أسواق عالمية، ويلقى هذا الجهاز رواجا جيدا بسبب مواصفاته الممتازة.
 
حصل الحاسب على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ.
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وشاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.
 
يعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.3، ومعالج Kirin T92، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و 1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الحاسب على منفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)
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