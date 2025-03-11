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تكنولوجيا وعلوم
حظر تطبيق Telegram في المناطق الروسية
Lebanon 24
11-03-2025
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تم حظر تطبيق المراسلة الشهير Telegram في
روسيا
خوفًا من استخدام أعداء الدولة له للتخطيط لهجمات، حيث تم فرض الحظر في جميع أنحاء مناطق داغستان والشيشان الروسية، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها Telegram مشاكل في
روسيا
ولكن يبدو أن الحظر في جميع أنحاء داغستان والشيشان سيبقى لفترة طويلة.
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وفقًا لما ذكره
موقع
"Phone arena"، تحث السلطات السكان على التحول إلى بدائل، وتقول إن Telegram قد يتم رفع الحظر عنه أو لا في
المستقبل
.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها Telegram في الأخبار في الأشهر القليلة الماضية، حيث تم القبض على مؤسس Telegram بافل دروف في فرنسا العام الماضي بتهمة تسهيل الجريمة المنظمة على المنصة، وقد زعمت هذه الاتهامات أن المنصة مسؤولة عن كل ما يحدث في خوادمها بسبب موقف تيليجرام من خصوصية المستخدم وإخفاء هويته.
وفي النهاية، وبعد سنوات عديدة من المقاومة، خضعت تيليجرام للضغوط القانونية، وذكر دوروف أن التطبيق سيوفر الآن عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين للسلطات عند الطلب، وكثيراً ما كان تيليجرام يُلام على تكاثر الخلايا المتطرفة في الماضي.
وكان يعتقد بعض الناس سابقا أن تيليجرام هو برنامج تجسس روسي، ومع حظره الآن في مناطق من بلده الأصلي، أصبح هذا الاعتقاد ليس له أساس من الصحة. (اليوم السابع)
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