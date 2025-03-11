Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Bluesky تتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو أطول

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:04
A-
A+


Doc-P-1332089-638773312388858176.jpg
Doc-P-1332089-638773312388858176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصلت شبكة التواصل الاجتماعي Bluesky على بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة استخدام المنصة، وذلك من خلال التحديث جديد، يمكن من خلاله للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو أطول.

كما ذكرت Bluesky في منشور، فإن الإصدار 1.99 من المنصة يجلب بعض التغييرات التي طال انتظارها، ولعل أحد أبرزها هو القدرة على تحميل مقاطع فيديو أطول، وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك الآن تحميل مقطع فيديو يصل إلى ثلاث دقائق على Bluesky، بينما في السابق، كانت المنصة تقتصر على مقاطع الفيديو بـ 60 ثانية.
Advertisement
هناك تحسين آخر يتعلق بالرسائل المباشرة، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من الحصول على صندوق بريد خاص بالرسائل المباشرة للموافقة على الطلبات من المستخدمين غير المعروفين.
وهذا يجعل من السهل تصفية الرسائل من الأشخاص الذين تعرفهم، وعندما لا تريد الرد على رسالة مباشرة من حساب غير معروف، يمكنك ببساطة رفض المحادثة، وتعتقد Bluesky أن هذا سيساعد في تقليل رسائل البريد العشوائي عبر الرسائل المباشرة.
كما سهلت المنصة كتم صوت الحسابات من المنشور والإبلاغ عن المنشورات والحسابات للاعتدال، علاوة على ذلك، تم تحسين تخطيط الويب للمنصة للأجهزة اللوحية.
تضم Bluesky أكثر من 32 مليون مستخدم نشط، وتتوفر في تطبيقات App Store، ويتطلب التحديث جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الميزات الجديدة.
(اليوم السابع) 
مواضيع ذات صلة
تيك توك تتيح لمستخدمي أندرويد في أميركا تحميل التطبيق عبر موقعها
lebanon 24
12/03/2025 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيسبوك" تعتزم حذف مقاطع البث المباشر القديمة
lebanon 24
12/03/2025 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاطع البث المباشر القديمة على فيسبوك.. هذا مصيرها
lebanon 24
12/03/2025 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن حاكم مقاطعة ريازان الروسية: اندلاع حريق في منشأة صناعية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
lebanon 24
12/03/2025 01:27:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:29 | 2025-03-11
10:22 | 2025-03-11
09:42 | 2025-03-11
06:39 | 2025-03-11
05:46 | 2025-03-11
03:42 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24