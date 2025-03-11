Bluesky تتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو أطول

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حصلت شبكة التواصل الاجتماعي Bluesky على بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة استخدام المنصة، وذلك من خلال التحديث جديد، يمكن من خلاله للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو أطول.كما ذكرت Bluesky في منشور، فإن الإصدار 1.99 من المنصة يجلب بعض التغييرات التي طال انتظارها، ولعل أحد أبرزها هو القدرة على تحميل مقاطع فيديو أطول، وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك الآن تحميل مقطع فيديو يصل إلى ثلاث دقائق على Bluesky، بينما في السابق، كانت المنصة تقتصر على مقاطع الفيديو بـ 60 ثانية.هناك تحسين آخر يتعلق بالرسائل المباشرة، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من الحصول على صندوق بريد خاص بالرسائل المباشرة للموافقة على الطلبات من المستخدمين غير المعروفين.وهذا يجعل من السهل تصفية الرسائل من الأشخاص تعرفهم، وعندما لا تريد الرد على رسالة مباشرة من حساب غير معروف، يمكنك ببساطة رفض المحادثة، وتعتقد Bluesky أن هذا سيساعد في تقليل رسائل البريد العشوائي عبر الرسائل المباشرة.كما سهلت المنصة كتم صوت الحسابات من المنشور والإبلاغ عن المنشورات والحسابات للاعتدال، علاوة على ذلك، تم تحسين تخطيط الويب للمنصة للأجهزة اللوحية.تضم Bluesky أكثر من 32 مليون مستخدم نشط، وتتوفر في تطبيقات App Store، ويتطلب التحديث جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الميزات الجديدة.(اليوم السابع)