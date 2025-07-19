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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تنهي خدمات شراء الأفلام والبرامج على أجهزتها

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:51
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أعلنت مايكروسوفت إغلاق متجرها للأفلام والبرامج التلفزيونية على أجهزة Xbox وWindows، اعتباراً من اليوم، ما يعني توقف شراء أي محتوى جديد عبر المنصتين. ورغم الإغلاق، سيظل بإمكان المستخدمين مشاهدة المحتوى الذي سبق شراؤه، عبر تطبيق "الأفلام والتلفزيون" فقط، دون إمكانية الوصول إليه من خدمات أخرى، باستثناء محتوى خدمة Movies Anywhere في الولايات المتحدة.
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وأكدت مايكروسوفت أن التنزيلات ستبقى متاحة بجودة HD، لكنها لن تقدّم استردادًا للأموال. ويأتي القرار ضمن توجه الشركة للاعتماد على منصات خارجية مثل نتفليكس وآبل وأمازون لتوفير المحتوى المرئي على أجهزتها. (اليوم السابع)
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