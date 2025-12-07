Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف ثغرات خطيرة في برمجيات أندرويد.. وتحذير عاجل للمستخدمين

Lebanon 24
07-12-2025 | 07:32
حذّرت مواقع متخصصة في شؤون التقنية من وجود ثغرات خطيرة في برمجيات نظام أندرويد، داعية مستخدمي الأجهزة العاملة به إلى الإسراع في تحديث أنظمة التشغيل لديهم.

وذكرت صحيفة "ZDNet" أن خبراء الأمن السيبراني في غوغل اكتشفوا في مطلع كانون الأول الجاري 107 ثغرات أمنية في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، مشيرة إلى أن هذه الثغرات طالت كل نسخ النظام من أندرويد 13 وحتى أندرويد 16.
وفي الخامس من كانون الأول أعلنت غوغل عن طرح تحديثات جديدة لمعالجة تلك المشكلات.

وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من الثغرات يُعد خطيراً، فيما صُنّفت ثغرتان — CVE-2025-48633 و CVE-2025-48572 — على أنهما بالغة الخطورة، وقد جرى إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA) بهما. ولهذا ناشدت غوغل وخبراء التقنية مستخدمي أندرويد بضرورة تنزيل التحديث الأمني وتثبيته فوراً. 
 
وأوضح مختصون في "ZDNet" أن الثغرات الأمنية الشديدة التأثير غالباً ما تستهدف نواة نظام أندرويد، ويمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها لاختراق أجهزة الضحايا، والحصول على صلاحيات موسّعة في نظام التشغيل تتيح لهم التحكم بالجهاز أو الوصول إلى بياناته. (إرم نيوز) 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24