Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

تصعيد جديد للجماعات المسلحة ضد القوات النيجيرية

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:07
قتل 9 جنود نيجيريين على الأقل وأصيب آخرون عندما اصطدمت قافلتهم بلغم أرضي وتعرضت لإطلاق نار في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين.

وأوضحت أن الهجوم وقع يوم أمس الأحد قرب قرية بيندوندول التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن كاريتو، التي ذكر مصدر عسكري من لواء داماساك أنها منطقة ينفذ فيها مقاتلو تنظيم "داعش - ولاية غرب أفريقيا"، عمليات بحُرية وغالبا ما يقيمون نقاط تفتيش.

وقال أبا كاكا توجا، أحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية المشاركة في عملية الإنقاذ، "زرع الإرهابيون لغما داس عليه جنودنا. وللأسف، لقي نحو 9 جنود حتفهم فورا، في حين أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة".

وأضاف أن عربة مدرعة دُمرت عندما انفجر اللغم، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع من المسلحين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر توجا أن الجنود كانوا في طريقهم من مايدوجوري إلى داماساك مقر الحكومة المحلية في منطقة موبار عندما وقع الهجوم نحو الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. (ارم نيوز)
غرب أفريقيا

ولاية بورنو

مقر الحكومة

النيجيرية

ارم نيوز

شمال شرق

أفريقيا

رويترز

