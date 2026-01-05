تصعيد جديد للجماعات المسلحة ضد القوات النيجيرية

قتل 9 جنود نيجيريين على الأقل وأصيب آخرون عندما اصطدمت قافلتهم بلغم أرضي وتعرضت لإطلاق نار في شمال شرقي البلاد، حسب ما نقلت وكالة " " عن مصدرين أمنيين.



وأوضحت أن الهجوم وقع يوم أمس الأحد قرب قرية بيندوندول التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن كاريتو، التي ذكر مصدر عسكري من لواء داماساك أنها منطقة ينفذ فيها مقاتلو تنظيم "داعش - ولاية "، عمليات بحُرية وغالبا ما يقيمون نقاط تفتيش.



وقال أبا كاكا توجا، أحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية المشاركة في عملية الإنقاذ، "زرع الإرهابيون لغما داس عليه جنودنا. وللأسف، لقي نحو 9 جنود حتفهم فورا، في حين أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة".



وأضاف أن عربة مدرعة دُمرت عندما انفجر اللغم، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع من المسلحين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وذكر توجا أن الجنود كانوا في طريقهم من مايدوجوري إلى داماساك المحلية في منطقة موبار عندما وقع الهجوم نحو الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. (ارم نيوز)



