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متفرقات

ميزة جديدة من غوغل تكشف محاولات الاحتيال قبل وقوعها

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:00
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ميزة جديدة من غوغل تكشف محاولات الاحتيال قبل وقوعها
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أعلنت شركة "غوغل" إطلاق مجموعة من ميزات الأمان الجديدة لهواتف "أندرويد"، تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الرسائل الاحتيالية والروابط المشبوهة، وحماية البيانات الشخصية من محاولات السرقة.
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وتتيح إحدى الميزات الجديدة في تطبيق "رسائل غوغل" استخدام نماذج "جيميناي" لتحليل المحادثات الواردة من أرقام غير معروفة، والتعرف إلى أساليب الاحتيال التي قد يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.

كما تعتمد الشركة على نموذج "Gemini Nano" لفحص الروابط قبل فتحها، وتحديد مدى خطورتها، حتى لو كانت مرتبطة بمواقع حديثة لم تُدرج بعد ضمن قوائم المواقع الضارة.

وتشمل التحديثات ميزة لإخفاء المعلومات الحساسة تلقائياً أثناء مشاركة الشاشة، مثل كلمات المرور والبيانات المصرفية، على أن تُطرح خلال تشرين الأول للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 15" والإصدارات الأحدث.

وتعمل "غوغل" أيضاً على منع التطبيقات من تفعيل تحويل المكالمات سراً، وهي ميزة يُتوقع وصولها إلى أجهزة "بيكسل" وبعض الهواتف الأخرى مطلع كانون الأول.

وبحسب الشركة، ترصد أنظمة الحماية الحالية أكثر من 5 ملايين مكالمة ورسالة يُشتبه في ارتباطها بالاحتيال شهرياً.

وأوضحت أن الميزات الجديدة ستُطرح تدريجياً، وقد يختلف توفرها بحسب نوع الهاتف والبلد، فيما تتطلب بعض أدوات الحماية تفعيلها من جانب المستخدم.
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