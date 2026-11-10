من شاشة للقراءة إلى منصة للألعاب... استخدامات غير متوقعة لهاتف آبل القابل للطي

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وفي تقرير نشره موقع "PhoneArena"، استعرض الكاتب عبدالله عاصم مجموعة من الاستخدامات التي تتيحها تصميمات الهاتف القابلة للطي، بعضها يعتمد على الخصائص التي وفّرتها آبل، وبعضها الآخر يستند إلى أفكار وتجارب يمكن تطويرها مستقبلاً.عند إغلاق الهاتف، يعمل "iPhone Duo" كهاتف ذكي تقليدي، مع شاشة خارجية أقصر وأعرض من شاشات هواتف آيفون المعتادة، وواجهة معدّلة لتسهيل الاستخدام بيد واحدة.أما عند فتحه بالكامل، فتتحوّل الشاشة الداخلية إلى مساحة قريبة من حجم شاشة "iPad mini"، ما يجعله مناسباً لمشاهدة الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو، مع مساحة عرض أكبر تتيح مشاهدة المحتوى السينمائي بتنسيقات عريضة، بما فيها بعض إصدارات IMAX التي لا تظهر كاملة على الهواتف التقليدية.وتسمح الشاشة المفتوحة أيضاً بتشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب، فضلاً عن فتح نافذتين منفصلتين للتطبيق نفسه، وإقران تطبيقين بحيث يفتحان معاً في وضع تقسيم الشاشة عند الضغط على أي منهما.ويمكن كذلك تشغيل مقطع فيديو في نافذة عائمة صغيرة، مع إبقاء تطبيق آخر مفتوحاً على بقية الشاشة، ما يتيح متابعة المحتوى وإنجاز مهام أخرى في الوقت نفسه.توفر الشاشة الداخلية مساحة أوسع لإجراء مكالمات الفيديو والتعامل مع الملفات، كما تسهّل استخدام جداول البيانات التي تكون أكثر صعوبة على الشاشات الصغيرة.ويشير التقرير إلى أن الهاتف يمكن أن يتحوّل إلى قارئ إلكتروني للكتب؛ إذ تتيح وضعية الشاشة العمودية مساحة واسعة للقراءة، بينما تسمح الوضعية الأفقية بعرض صفحتين جنباً إلى جنب، على غرار الكتاب الورقي. ويمكن أيضاً فتح مستند على أحد جانبي الشاشة وتطبيق للملاحظات على ، لتدوين التعليقات والملاحظات أثناء القراءة.أما في الألعاب، فتمنح الشاشة الكبيرة مساحة أوسع لعرض تفاصيل عالم اللعبة، شرط أن تكون اللعبة مهيأة للعمل على هذا التصميم.يتيح تصميم الهاتف استخدام الكاميرا الموجودة في إحدى الشاشتين مع الاستفادة من الشاشة الأخرى، بحيث يمكن عرض صورة الشخص الذي يجري المكالمة، إلى جانب صورة الشخص الموجود أمام الكاميرا، أو توجيه الكاميرا لإظهار المحيط للطرف الآخر.ويمكن أيضاً استخدام ميزة "Edge Light"، التي تضيء حواف الشاشة الداخلية للمساعدة في إنارة وجه المستخدم في الأماكن المظلمة.وفي التصوير، يمكن توجيه الشاشة الخارجية نحو الشخص الذي يجري تصويره، ليتمكن من رؤية شكله قبل التقاط الصورة. كما أضافت آبل إمكانية عرض رسوم متحركة قصيرة على الشاشة الخارجية لجذب انتباه الأطفال أثناء التصوير.ومن خلال تطبيق "Shortcuts"، يمكن ضبط الهاتف لفتح تطبيق معين أو تنفيذ مهمة تلقائياً عند فتحه أو إغلاقه، مثل تشغيل تطبيق " " فور فتح الجهاز.لا يقتصر استخدام "iPhone Duo" على حالتي والإغلاق الكاملتين، إذ تتيح المفصلة تثبيته في وضعيات مختلفة عند طيه جزئياً.في الوضعية التي تشبه الحاسوب المحمول الصغير، يمكن وضع الهاتف على سطح مستوٍ بحيث تكون إحدى الشاشتين عمودية في مواجهة المستخدم، فيما تستقر الأخرى أفقياً على السطح. وعندما تكون التطبيقات مهيأة لهذا الوضع، يمكن عرض الفيديو على الشاشة المرتفعة، مع إظهار أدوات التحكم بالتشغيل على الشاشة السفلية.وتسمح هذه الوضعية بمشاهدة المحتوى من دون الحاجة إلى حمل الهاتف أو إسناده إلى جسم آخر.وإذا جرى إمالة الشاشة إلى الخلف بدرجة إضافية، يمكن أن يتخذ الجهاز شكلاً قريباً من أجهزة الألعاب المحمولة. ويشير التقرير إلى ظهور محاكيات لأجهزة مثل "Nintendo DS" و"Nintendo 3DS"، تتيح عرض شاشة اللعبة العلوية على جزء من الهاتف، وأزرار التحكم والشاشة السفلية على الجزء الآخر.كما يمكن تثبيت الهاتف في وضعية مناسبة لالتقاط الصور من دون حامل ثلاثي أو الحاجة إلى إسناده إلى جسم آخر. وتتيح ميزة "Smart Take" وضع الهاتف في هذه الوضعية، ثم التقاط صورة تلقائياً عندما يكتشف الجهاز أن الشخص أصبح في المكان المناسب أمام الكاميرا.يمكن طي الهاتف جزئياً وإسناده على حافتيه ليأخذ شكلاً يشبه الخيمة. وتُعرف هذه الوضعية أيضاً باسم "StandBy"، إذ يمكن استخدامها لعرض ساعة منبّه أو تقويم أو إطار صور رقمي تفاعلي.كما يمكن تخصيص الشاشة لعرض معلومات مباشرة، مثل إشعارات البريد الإلكتروني ورسائل "Slack" والأخبار العاجلة، بحيث يتمكن المستخدم من الاطلاع عليها من دون الحاجة إلى حمل الهاتف. وفي الليل، يمكن للساعة خفض درجات اللون الأزرق لتقليل تأثير الضوء على النوم.وهناك وضعية أخرى تشبه كتاباً مفتوحاً نصف فتحة، إذ يمكن تثبيت الهاتف بهذه الطريقة واستخدام الشاشتين من دون حمله. ومن الأمثلة التي يطرحها التقرير إجراء مكالمة فيديو على إحدى الشاشتين، مع فتح وصفة طعام على الأخرى، أو مشاهدة مقطع على "YouTube" بالتزامن مع استخدام تطبيق للتواصل الاجتماعي.ويرى التقرير أن آبل لا تزال في بداية تجربتها مع الهواتف القابلة للطي، وأن تصميم "iPhone Duo" يتيح فرصاً لتطوير تطبيقات وألعاب تستفيد بصورة أكبر من الشاشة المزدوجة وقدرات الجهاز.ومن الأفكار التي يطرحها الموقع تطوير تطبيقات للوصفات، بحيث تعرض الشاشة العلوية فيديو يشرح خطوات التحضير، فيما تظهر على الشاشة السفلية قائمة بالمراحل التي ينبغي تنفيذها.كما يمكن الاستفادة من التصميم في وضعية الترجمة الفورية، على غرار بعض الخصائص التي توفرها هواتف "Google"، بحيث يوضع الجهاز بين شخصين، ويشاهد كل منهما على شاشته ترجمة لما يقوله الطرف الآخر.ويشير التقرير أيضاً إلى أفكار مبتكرة ظهرت في تجارب المستخدمين، من بينها فتح الهاتف بطريقة تشبه علبة خاتم الزواج، مع شاشة تعرض خاتماً رقمياً داخلها.وبذلك، لا تقتصر فكرة "iPhone Duo" على تقديم هاتف يمكن طيه وفتحه، بل تتيح أوضاعه المختلفة طرقاً جديدة للتفاعل مع التطبيقات والمحتوى، قد تتوسع مع تطوير المزيد من البرامج المصممة خصيصاً لهذا النوع من الأجهزة.