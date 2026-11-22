يمكن لبعض أجهزة الكمبيوتر شحن الهواتف عبر منافذ USB حتى بعد إيقاف تشغيلها، بفضل ميزة تُعرف باسم "Always On"، أو التشغيل الدائم، التي تسمح لبعض المنافذ بمواصلة إمداد الأجهزة بالطاقة.



وبحسب تقرير نشره موقع "Engadget"، تختلف هذه الميزة من شركة إلى أخرى، إذ تسميها لينوفو "Always On"، بينما تطلق عليها ديل اسم "PowerShare"، وقد تظهر في أجهزة أخرى على شكل رمز بطارية أو علامة برق بجوار منفذ USB.

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يمكنك اختبار الميزة بتوصيل الهاتف بأحد منافذ USB، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر ومراقبة استمرار الشحن. كما يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة المنافذ التي تدعم هذه الخاصية.



إذا توقف الشحن، فقد تكون الميزة غير مفعلة، ويمكن في بعض الأجهزة تغيير إعداداتها من خلال BIOS أو UEFI، وذلك بإعادة تشغيل الكمبيوتر والضغط على المفتاح المخصص للدخول إلى الإعدادات، مثل F2 أو Delete أو F10.



بعد ذلك، ابحث ضمن قوائم "Advanced" أو "Power" عن خيار يسمح بتزويد منافذ USB بالطاقة أثناء الإيقاف، ثم فعّله واحفظ التغييرات.

وقد تحتاج إلى تعطيل خيارات توفير الطاقة مثل "ErP" أو "Deep Sleep"؛ لأنها قد تمنع وصول الكهرباء إلى منافذ USB بعد إيقاف الجهاز.



ومن أبرز الأسباب إعدادات توفير الطاقة التي تقطع عن بعض المكونات عند إيقاف التشغيل. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تفعيل خيار "ErP Ready" في بعض أجهزة ASUS NUC إلى تعطيل الطاقة عن منافذ USB.



أما أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فقد تتوقف عن الشحن عبر USB عند انخفاض مستوى البطارية إلى حد معين، أو قد تشترط توصيل الجهاز بالشاحن حتى تعمل الميزة.