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لم تعد الهجمات السيبرانية في زمن الحروب تقتصر على المؤسسات العسكرية والحكومية، بل باتت تطال الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية، من كاميرات المراقبة والثلاجات إلى السيارات وأجهزة التلفاز الذكية، مستفيدة من اتصالها بالإنترنت وإمكانية التحكم فيها عن بُعد.وكشف تقرير نشرته " " أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت أصبحت عرضة للاستغلال في عمليات التجسس وجمع المعلومات وتعطيل الخدمات، في ظل ضعف الحماية الإلكترونية وعدم تحديث برمجياتها بصورة منتظمة.ففي أعقاب اندلاع الحرب الأميركية على في 28 شباط 2026، أعلنت المديرية الوطنية للأمن السيبراني تسجيل أكثر من 40 حالة اختراق لكاميرات مراقبة عامة وخاصة، نسبتها إلى مجموعات إيرانية وجهات أخرى، بهدف جمع المعلومات وتقييم نتائج الضربات العسكرية، وهي رواية لم يتسنّ التحقق منها بصورة مستقلة.وفي جنوب ، سبق أن دعا السكان في كانون الأول 2023 إلى فصل كاميرات المراقبة عن الإنترنت، قائلاً إن لجأت إلى استغلالها لأغراض استخباراتية.وامتدّت الهجمات الإلكترونية إلى قطاع الأغذية، إذ تعرض أكثر من 700 موقع تجاري في فرنسا لهجمات استهدفت أنظمة التبريد خلال تشرين الأول الماضي، وتسببت بتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية واندلاع حرائق في 15 حالة على الأقل.واتهمت السلطات وحدة مرتبطة بالحرس الثوري بالوقوف خلف الهجمات، فيما نفت طهران هذه الاتهامات. كما طالت هجمات مماثلة متاجر في تسع دول أوروبية مطلع تشرين الثاني الجاري.ولا تقتصر المخاطر على الكاميرات والثلاجات، إذ أظهرت اختبارات أمنية إمكانية تعطيل بعض المركبات المتصلة بالإنترنت عن بُعد.وتزداد هذه المخاطر مع توقف الشركات المصنّعة عن توفير التحديثات الأمنية للأجهزة القديمة، واستمرار استخدامها رغم الثغرات الموجودة فيها، ما يثير مخاوف بشأن أمن المستهلكين وخصوصيتهم ومدى قدرتهم على التحكم بالأجهزة التي يمتلكونها.