الجدل لم ينته بعد.. مطالبات جديدة لمئات الآلاف لإعادة مباراة إسبانيا وألمانيا

لا تزال الحالة التحكيمية التي تمنع من خلالها حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا من إعطاء ركلة جزاء للفريق الالماني تثير حالة واسعة من الجدل بين الأوساط الالمانية.



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وفسر "إيريك في" -مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورغ" الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.



وتمثلت الواقعة الرئيسية في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد مارك كوكوريا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن الحكم تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد "الفار". وفي آخر التطورات، وقع نحو 300 ألف مشجع ألماني على عريضة إلكترونية يطالبون فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإعادة مباراة إسبانيا في دور ربع نهائي "يورو 2024" بسبب ادعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية.وفسر "إيريك في" -مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورغ" الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.وتمثلت الواقعة الرئيسية في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد مارك كوكوريا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن الحكم تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد "الفار".

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد السابع من يوليو الجاري لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل. (روسيا اليوم)