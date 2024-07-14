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رياضة

مجازفة كبيرة.. إنكلترا تواجه إسبانيا بلاعب لم يبدأ منذ أشهر!

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:26
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اتخذ المدير الفني لمنتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت قرارا بوضع اللاعب لوك شو في مركز الظهير الأيسر بدلا من كيران تريبيير، بهدف مواجهة خطورة جناح إسبانيا المتألق لامين يامال، صاحب الـ17 عاما المرشح للفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفقاً لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.
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وكان من المتوقع أن يكون تريبيير هو اللاعب المكلف بمراقبة يامال، إذ بدأ مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جميع مباريات إنجلترا الست في البطولة حتى الآن.


لكن كما ذكرت "ديلي تلغراف"، سيبدأ تريبيير على مقعد البدلاء أمام إسبانيا، بينما سيكلف شو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي بمراقبة يامال.


يشار إلى أن شو لم يبدأ أي مباراة منذ شباط الماضي، لذا فإن الصحيفة اعتبرت الدفع به أساسيا في نهائي كبير مجازفة كبيرة، لا سيما أمام لاعب مثل يامال.


ويلتقي المنتخبان ليل الأحد في برلين، بنهائي مرتقب لبطولة أوروبا.



المصدر: سكاي نيوز
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