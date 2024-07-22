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رياضة
لأثرياء العالم.. سعر خيالي لتذاكر "ريال مدريد" الجديدة كم تبلغ تكلفتها؟
Lebanon 24
22-07-2024
|
05:17
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خصص نادي ريال مدريد الإسباني 300 مقعد لأثرياء العالم فى ملعب "سانتياغو برنابيو" بداية من الموسم المقبل، وبتكلفة ستكون هي الأكبر فى تاريخ ملاعب كرة القدم.
وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد، ستكون تكلفة التذكرة في كل مقعد 250 ألف يورو، مما يجعلها التذكرة الأغلى في تاريخ كرة القدم.
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وقررت إدارة ريال مدريد إضافة الكثير من المميزات لتلك المقاعد التي ستكون تذاكرها جاهزة للشراء في العام المقبل. (روسيا اليوم)
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