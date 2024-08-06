نيكو ويليامز يصدم برشلونة!

Advertisement

وجه نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، صدمة لبرشلونة الراغب في الحصول على خدماته هذا الصيف.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيكو ويليامز، رفض الرحيل عن بيلباو للمرة الثالثة على التوالي، وسيخوض الموسم المقبل بقميص الفريق الباسكي.وأشارت إلى أن ويليامز مقتنع بأن بيلباو المكان المناسب لتطوره، كي يصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم.ويرى ويليامز أن لا يزال أمامه طريقا ليقطعه من أجل التطور، ومن الأسهل فعل ذلك في بيئة مألوفة وداعمة له مثل أتلتيك بيلباو. (كووورة)