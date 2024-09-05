"طلبت طرد والديه فانفصل عنها".. تفاصيل جديدة عن سبب طلاق موراتا وزوجته

كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل جديدة عن سبب طلاق ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا، وزوجته أليس كامبيو.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب الرئيسي هو طلبها الاحتفال معه بعد الفوز بكأس أوروبا الأخير، وطرد والديه من الملعب.

Advertisement



ورفع موراتا كأس أوروبا الرابعة في تاريخ بلاده والأولى له كقائد، لكن ذلك الاحتفال الذي حدث في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين كان سبب طلاقه من زوجته وأم أطفاله.



وقالت يوم الأربعاء، أن ألفارو وزوجته أليس دخلا في شجار بعد الفوز بكأس أوروبا، إذ طلبت أن تحتفل معه على أرض الملعب رفقة أطفالهما وأصدقائها، وإبعاد والديه عن مسرح الاحتفالات، وهو ما رفضه موراتا.



وأكدت أن العلاقة انهارت تماما، والآن يعمل المحامون على إنهاء أوراق الطلاق، لتنتهي واحدة من أشهر قصص الزواج في عالم كرة القدم الإسبانية. (العربية)