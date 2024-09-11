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رياضة
إصابة قاسية.. بن ناصر لن يعود للملاعب قبل عام 2025
Lebanon 24
11-09-2024
|
23:00
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صدم نادي ميلان الإيطالي عشاق النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر بتأكيد فداحة الإصابة المعقدة التي تعرض لها خلال معسكر منتخب الجزائر، والتي حرمته من المشاركة في مباراة ليبيريا، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
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وتعرض نجم الوسط الجزائري لإصابة قوية، يوم الأحد الماضي، خلال جلسة التدريب الأخيرة لمنتخب الجزائر، قبل مواجهة ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".
ووفقًا لموقع winwin، فإن صاحب الـ26 عامًا لم يتعرض لتدخل من أحد زملائه، وإنما سقط على أرض الملعب "مُصابًا" من تلقاء نفسه، ما أثار مخاوف كبيرة حول حالة نجم ميلان الإيطالي.
ولم يتأخر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد ذلك لإعلان الخبر رسميًّا، ونشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "أكس"، قال فيها: "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.. بن ناصر يتعرض لإصابة في التدريبات ويُعفى من مباراة ليبيريا".
وأضاف: "بعد إجراء الفحوصات الطبية، تأكد أن اللاعب لن يكون بإمكانه المشاركة في مباراة ليبيريا"، وبعدها تحدثت مصادر إعلامية إيطالية بإسهاب عن مشكلة بن ناصر الجديدة، وتوقعت غيابه لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. (winwin)
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