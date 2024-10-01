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رياضة

رونالدو يعترف باقتراب النهاية.. أيامي معدودة

Lebanon 24
01-10-2024 | 00:00
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اعترف النجم كريستيانو رونالدو بأنه اقترب من الوصول إلى محطة النهاية مع كرة القدم.

قال "صاروخ ماديرا" عقب قيادته النصر السعودي للفوز على الريان القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة إنه يعلم أنه أيامه باتت معدودة مع "الساحرة المستديرة".
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وأوضح: "أعلم أنه لم يتبق لدي الكثير من السنوات في كرة القدم، أريد الاستمتاع، هذا هو هدفي".
وسجّل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر السعودي أمام الريان القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي قاد من خلاله الفريق لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من البطولة.
وبهذا الهدف أصبح عدد أهداف كريستيانو رونالدو في الثلاثينيات من عمره أكثر من الأهداف التي سجلها في العشرينيات من عمره خلال مسيرته في كرة القدم.
وسجّل رونالدو في العشرينات من عمره 440 هدفاً خلال 596 مباراة بقميص منتخب بلاده البرتغال والأندية التي مثلها.
فيما سجّل في الثلاثينيات من عمره 441 هدفاً خلال 523 مباراة شارك بها بقميص منتخب بلاده والأندية التي مثلها.
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