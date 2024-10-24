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رياضة

بصعوبة.. روما الإيطالي تجاوز عقبة ضيفه دينامو كييف

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:30
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تجاوز روما الإيطالي عقبة ضيفه دينامو كييف الأوكراني بصعوبة بتغلّبه عليه بهدف نظيف اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وفرض أرتيم دوفبيك نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على الهدف الوحيد للقاء (23 من ركلة جزاء).
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وهو الفوز الأول لفريق "الذئاب" في مرحلة الدوري بعد أن استهل المنافسات بتعادل مخيّب على أرضه أمام أتليتيك بيلباو الإسباني (1-1) ثمّ انقاد للهزيمة في الجولة الثانية أمام إيلفسبورغ السويدي (1-0) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

في المقابل تكبّد دينامو كييف هزيمته الثالثة بعد أن خسر أمام لاتسيو الإيطالي (3-0) وهوفنهايم الألماني (2-0) ليواصل رحلة البحث عن أولى نقاطه. (بي إن سبورتس)
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