ليس ميسي ولا رونالدو.. إليكم قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في التاريخ

وكشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمة أغنى اللاعبين في التاريخ، وعندما نتحدث عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، قد يتبادر إلى الأذهان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن الحقيقة أن أغنى لاعب على الإطلاق هو فائق بلقية، حيث تفوق ثروته الثنائي الأسطوري بنحو 20 مرة.
ويبلغ بلقية 26 عاما فقط، وهو ابن شقيق سلطان بروناي ويلعب لصالح نادي راتشابوري التايلاندي، وتصل قيمة ثروته إلى مبلغ 20 مليار دولار أميركي.
يليه على قائمة الأكثر ثراء بين لاعبي كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، بقيمة 900 مليون دولار.
قائمة أغنى اللاعبين في التاريخ:
1- الأمريكي فائق بلقيه: 20 مليار دولار
2- الإنكليزي ديفيد بيكهام: 900 مليون دولار
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 450 مليون دولار
4- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 400 مليون دولار
5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 190 مليون دولار
6- البرازيلي نيمار جونيور: 185 مليون دولار
7- الإنكليزي واين روني: 160 مليون دولار
8- الويلزي غاريث بيل: 125 مليون دولار
9- الإسباني أندريس إنييستا: 120 مليون دولار
10- البرازيلي كاكا 105 مليون دولار
11- البلجيكي إيدن هازارد: 100 مليون دولار
12- الكاميروني صامويل إيتو: 95 مليون دولار
13- البرازيلي رونالدينيو: 90 مليون دولار
14- الإنكليزي فرانك لامبارد: 90 مليون دولار
15- الفرنسي بول بوغبا: 85 مليون دولار
16 الإسباني سيرجيو راموس: 80 مليون دولار
17- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 80 مليون دولار
18- الإنكليزي ريو فرديناند: 75 مليون دولار
19- البرازيلي أوسكار: 70 مليون دولار
20- الأوروغواياني لويس سواريز: 70 مليون دولار. (روسيا اليوم)