ليس ميسي ولا رونالدو.. إليكم قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في التاريخ

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وكشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمة أغنى اللاعبين في التاريخ، وعندما نتحدث عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، قد يتبادر إلى الأذهان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن الحقيقة أن أغنى لاعب على الإطلاق هو فائق بلقية، حيث تفوق ثروته الثنائي الأسطوري بنحو 20 مرة.ويبلغ بلقية 26 عاما فقط، وهو ابن شقيق سلطان بروناي ويلعب لصالح نادي راتشابوري التايلاندي، وتصل قيمة ثروته إلى مبلغ 20 مليار دولار أميركي.يليه على قائمة الأكثر ثراء بين لاعبي كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، بقيمة 900 مليون دولار.1- الأمريكي فائق بلقيه: 20 مليار دولار2- الإنكليزي ديفيد بيكهام: 900 مليون دولار3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 450 مليون دولار4- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 400 مليون دولار5- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 190 مليون دولار6- البرازيلي نيمار جونيور: 185 مليون دولار7- الإنكليزي واين روني: 160 مليون دولار8- الويلزي غاريث بيل: 125 مليون دولار9- الإسباني أندريس إنييستا: 120 مليون دولار10- البرازيلي كاكا 105 مليون دولار11- البلجيكي إيدن هازارد: 100 مليون دولار12- الكاميروني صامويل إيتو: 95 مليون دولار13- البرازيلي رونالدينيو: 90 مليون دولار14- الإنكليزي فرانك لامبارد: 90 مليون دولار15- الفرنسي بول بوغبا: 85 مليون دولار16 الإسباني سيرجيو راموس: 80 مليون دولار17- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 80 مليون دولار18- الإنكليزي ريو فرديناند: 75 مليون دولار19- البرازيلي أوسكار: 70 مليون دولار20- الأوروغواياني لويس سواريز: 70 مليون دولار. (روسيا اليوم)