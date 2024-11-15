خلال لقاء البرازيل وفنزويلا.. موقف "طريف" أوقف المباراة (فيديو)

شهدت مواجهة البرازيل ضد فنزويلا فجر الجمعة، موقفا طريفا تسبب في إيقاف المباراة لبضع ثوان وذلك في الدقائق الأخيرة قبل النهاية.

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وتفاجأ جميع المتواجدين في الاستاد الذي يحتضن المباراة بتشغيل رشاشات المياة على أرضية الملعب، ليقوم الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة 95 لبضع ثوان حتى تم السيطرة على الأمر.وحاول لاعبو البرازيل وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور إيقاف رشاشات المياة بالضغط عليها بأقدامهم ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وسط ضحكات من جميع المتواجدين في الملعب بسبب الموقف.