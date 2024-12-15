معلومات تكشف.. هذا هو سبب اهتمام غوارديولا ببوغبا

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وإنتشر خبر رغبة مانشستر سيتي بالتعاقد مع بطل كأس العالم 2018 الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما نشرت "إندبندنت" البريطانية يوم السبت.وأبانت "ديلي ميل" أن بوغبا يقع ضمن قائمة المفضلين عند غوارديولا إذ يبحث عن لاعبين يستطيعون صناعة الفارق بشكل فوري دون الحاجة إلى التأقلم في إنجلترا. (العربية)