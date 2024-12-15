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رياضة

معلومات تكشف.. هذا هو سبب اهتمام غوارديولا ببوغبا

Lebanon 24
15-12-2024 | 14:00
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تداولت معلومات بهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا الذي يستعد للعودة إلى الملاعب في آذار المقبل بعد تخفيض عقوبة تعاطي المنشطات.

وإنتشر خبر رغبة مانشستر سيتي بالتعاقد مع بطل كأس العالم 2018 الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما نشرت "إندبندنت" البريطانية يوم السبت. 
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وأبانت "ديلي ميل" أن بوغبا يقع ضمن قائمة المفضلين عند غوارديولا إذ يبحث عن لاعبين يستطيعون صناعة الفارق بشكل فوري دون الحاجة إلى التأقلم في إنجلترا. (العربية) 
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