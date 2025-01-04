عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي

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معظم مسيرة "ليو" الاحترافية عرفت قميصاً واحداً، ألا وهو برشلونة، قبل أن يرحل في 2021 إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي الأميركي في 2023.



استطاع البرغوث الأرجنتيني رفع كافة الألقاب الممكنة على صعيد الأندية، بدل المرة اثنين وثلاثة، وقبل نهاية مسيرته نجح أخيراً في إهداء لقب كأس العالم لبلاده في قطر 2022 بعد سنة واحدة من الفوز بكوبا أميركا.



ولكن ما عي أصوله؟ وما هي أبرز اسراره؟ يعتبر "ليونيل ميسي" أسطورة لعبة كرة القدم، حيث ينتمي إلى قائمة أفضل 3 لاعبين لعبوا على الإطلاق رفقة مارادونا وبيليه وبجانب الجوائز التي حققها في مسيرته، يمتلك الجائزة الأهم وهي تقدير عشاق اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم له.معظم مسيرة "ليو" الاحترافية عرفت قميصاً واحداً، ألا وهو برشلونة، قبل أن يرحل في 2021 إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي الأميركي في 2023.استطاع البرغوث الأرجنتيني رفع كافة الألقاب الممكنة على صعيد الأندية، بدل المرة اثنين وثلاثة، وقبل نهاية مسيرته نجح أخيراً في إهداء لقب كأس العالم لبلاده في قطر 2022 بعد سنة واحدة من الفوز بكوبا أميركا.

ميسي يعشق الطعام

ميسي من عشاق الطعام منذ أن كان طفلاً، يحب الطعام البسيط، ووجبته المفضلة هي "ميلانيزا نابوليتانا" (مصنوعة باستخدام الجبن والبصل والطماطم مع التوابل) كما يحب "شنيتزيل" وهي وجبة صدور الدجاج المحمرة.



ويمنح جسد ميسي له بعض المميزات حيث كشف طبيب تعامل مع الأرجنتيني يدعى "سلفادور أوباري" أنه يحرق الدهون بشكل "مكثف" ومن المستبعد أن يزداد وزنه بسهولة، وفي بعض الأحيان يخرج ليو عن نظامه الغذائي بسبب عشقه للطعام.



ولعه بالأوشام

ميسي يحب الوشم، وهذا ربما لا يحتاج للكثير من الذكاء، فجسده ممتلئ بالرسومات، بداية من وجه والدته الموشوم على كتفه الأيسر، ثم وشم يحمل اسم أولاده وزوجته على قدمه اليسرى، و هذا يدل على أنه قريب جدا من عائلته وأقاربه.



وسبق وصرح مقربون من ليو أنه كان يحجز مكانًا في جسده من أجل رسم كأس العالم، والذي كان قريبًا من احتضانه في 2014، ولكن هدف "ماريو جويتسه" وسذاجة زميله "جونزالو هيجواين" حرماه من هذا الشرف.



ما هو سر احتفال ميسي؟

في السنوات الأخيرة قام ميسي بتثبيت احتفال "معين" حين يسجل الأهداف، حيث يشير إلى السماء بذراعيه، وقد فسّر هذا الأمر بأنه يُهدي أهدافه إلى جدته التي كان يحبها بشدة، وفارقت الحياة.



يكره التحدث على الهاتف ويعشق البلايستيشن

ميسي من كبار المعجبين بـ "البلايستيشن" ويحب لعب الألعاب الإلكترونية بالساعات، إذا لم يكن في الملعب أو يقضي وقته مع العائلة.



كما يكره التحدث عبر الهاتف، ولا يطيق المكالمات الطويلة، ودائمًا يطلب من دائرة معارفه الوصول إليه عن طريق الرسائل النصية.

أصوله العربية

وحسب تقرير لموقع "essentiallysports"، تحت عنوان "حقيقة: هل والدة ليونيل ميسي لبنانية؟"، فقد أشار إلى أنّه عند الحديث عن جذور ميسي، فهو يحمل ثلاث جنسيات. الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات هو مواطن أرجنتيني بالميلاد ولكنه يحمل أيضًا جواز سفر إيطاليا من والده. وبعد بداية سريعة لمسيرته في الأرجنتين، انتقلت عائلة ميسي إلى إسبانيا عندما وقع عقده مع برشلونة في سن العاشرة، مما أكسبه أيضًا جنسيته الإسبانية. وبينما بقي والداه معه في إسبانيا لفترة، عادت والدته إلى الأرجنتين برفقة أشقائه الثلاثة الآخرين بعد أن وجد لا بولجا موطئ قدم له في النادي الكتالوني.



وأضاف التقرير أنّه "عكس ليونيل ميسي، الذي ولد ونشأ في الأرجنتين، كان والداه مهاجرين. ولد والده، خورخي ميسي، في إيطاليا. وفي الوقت نفسه، ولدت والدته، سيليا ماريا كوتشيتيني، ونشأت في لبنان قبل أن تتزوج زوجها وتنتقل إلى الأرجنتين. ولا يتوقف تراث عائلته عند هذا الحد، حيث يعود تاريخ أجداده من جهة الأب إلى إنكلترا في أوائل القرن العشرين. (essentiallysports - الميركاتو)