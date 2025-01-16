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رياضة

صلاح يفجر غضب الجماهير السعودية

Lebanon 24
16-01-2025 | 01:30
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تصدر اسم الهلال السعودي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعدما ارتبط باقترابه من التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول.

وفجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، حالة من الجدل حول إمكانية انضمام صلاح إلى صفوف الهلال.
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ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، صورة لمحمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام اللاعب للدوري السعودي.

وشنت الجماهير على موقع "إكس" ترند للهلال بعنوان "الهلال مدلل الصندوق"، في إشارة إلى دعمه الكبير من صندوق الاستثمارات العامة، للتعاقد مع محمد صلاح. (كووورة)
 
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