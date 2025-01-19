يواجه كل من "ريال مدريد" و"برشلونة" تحديات كبيرة هذا الموسم، حيث يعاني الفريقان من مشكلات عدة تؤثر على أدائهما. على الرغم من كونهما من أكبر وأشهر الأندية في العالم، إلا أن كل من "الملكي" و"البارسا" يعانيان من تراجع في المستوى الفني، مما يزيد من الإثارة والتوتر في المنافسات المحلية. بين الغيابات المؤثرة على لاعبي "الريال" والنزيف المستمر للنقاط بالنسبة لـ "برشلونة"، يظل كلا الفريقين في حاجة ماسة إلى استعادة توازنهما وتحقيق الانتصارات لاستعادة مكانتهما في القمة.

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وقد واصل "برشلونة" نزيف النقاط في الدوري الإسباني، حيث اكتفى بتعادل مخيب بنتيجة (1-1) أمام مضيفه "خيتافي" في الجولة الـ 20 من المسابقة، التي أُقيمت يوم أمس السبت. هذا التعادل يعكس حالة الفريق الكتالوني المتذبذبة في الآونة الأخيرة، ويؤكد حاجة الفريق إلى تحسين أدائه في المباريات المقبلة.

لم يمهل "البرسا" مضيفه "خيتافي" الكثير من الوقت، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة (8) عن طريق المدافع الفرنسي جول كوندي بعد خطأ من حارس "خيتافي". لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ تمكن "خيتافي" من إدراك التعادل في الدقيقة (34) عن طريق الأوروغواياني ماورو أرامبري، بعد ارتداد الكرة من حارس "برشلونة" إينياكي بينيا. ورغم محاولات "برشلونة" لتسجيل هدف ثانٍ، باءت كل الفرص بالفشل، بما في ذلك تسديدة فرينكي دي يونغ في الدقيقة (80) وعرضية لامين يامال التي لم يُحسن رافينيا التعامل معها في الدقيقة (83).

مع هذا التعادل، بقي "برشلونة" في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، خلف "الملكي الأبيض" و"أتليتكو مدريد"، بينما يحتل "خيتافي" المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.

من جهة أخرى، يستعد "ريال مدريد" لملاقاة "لاس بالماس" في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني اليوم الأحد، ولكن الفريق الملكي يواجه غيابات كبيرة. سيغيب عن المباراة أبرز اللاعبين مثل فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى لوكا مودريتش بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كما يعاني الفريق من إصابات تشمل إدواردو كامافينغا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو. ولكن المدرب كارلو أنشيلوتي تلقى نبأ سارًا بعودة المدافع ديفيد ألابا بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

في سياق آخر، تستعد الفرق الإسبانية لخوض منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث سيتم سحب القرعة يوم غد الإثنين. ومن المتوقع أن تكون هذه القرعة مثيرة، خاصة إذا أسفرت عن مواجهة جديدة بين "ريال مدريد" و"برشلونة". وقد شهدنا بالفعل منافسات مثيرة بين الفريقين هذا الموسم، حيث فاز "برشلونة" في الدوري (4-0) وفي كأس السوبر (5-2). وإذا التقى الفريقان في ربع النهائي، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يواجه فيها الناديان بعضهما في هذا الدور.

