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رياضة

بيروت فيرست كلوب يهزم الإمارات في دورة دبي

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:28
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 حقق بيروت فيرست كلوب فوزه الثالث على منتخب الامارات 81 - 70، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في دورة دبي الدولية ال34 في كرة السلة.
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