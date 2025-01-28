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رياضة
بيروت فيرست كلوب يهزم الإمارات في دورة دبي
Lebanon 24
28-01-2025
|
12:28
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حقق بيروت فيرست كلوب فوزه الثالث على منتخب الامارات 81 - 70، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في دورة دبي الدولية ال34 في كرة السلة.
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بيروت فيرست كلوب
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