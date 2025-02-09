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رياضة

بعد إصابة مروّعة.. وفاة ملاكم شهير عن 28 عاماً

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:07
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توفي الملاكم الأيرلندي جون كوني عن 28 عاما، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ، خلال دفاعه عن لقبه في وزن الريشة السوبر في الأول من شباط الجاري، وفقا لما أعلن مروج أعماله مارك دنلوب.

وعانى كوني، الذي كان يقبع في العناية المركزة، من نزيف في الدماغ، بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.
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وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة قبل نقل كوني إلى المستشفى.

وقال دنلوب في بيان "ببالغ الحزن نضطر للإعلان عن وفاة كوني، بعد صراع دام أسبوعا من أجل حياته".

وأضاف "لقد كان ابنا وأخا وشريكا محبوبا للغاية، وسوف يستغرق الأمر منا جميعا مدى الحياة حتى ننسى مدى تميزه".

وفاز الأيرلندي باللقب في تشرين الثاني 2023 بعد اسقاطه ليام جاينور بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكنه اضطر إلى قضاء عام خارج الحلبة بسبب إصابة في يده.

وعاد إلى الحلبات في تشرين الأول الماضي بانتصار على تامبيلا ماهاروسي من تنزانيا. (كوورة)
 
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