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رياضة

من الملعب إلى غرف الملابس: خلاف مبابي وفينيسيوس يهدد ريال مدريد

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:00
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لا حديث في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام الماضية إلا عن الخلاف الصامت بين النّجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والغضب الذي يتملك فينيسيوس بسبب تفضيل المدرب الإيطالي لمبابي ومنحه حرية أكبر في اللعب على الجهة اليسرى وهو المكان المفضل لفينيسيوس في الملعب، ظهر ذلك جليا خلال مباراة أتليتيكو مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، المدرب الإيطالي، وضع فينيسيوس في مقدمة الهجوم، وترك مبابي على الجانب الأيسر من الملعب، وهو ما يعكس تفضيل الإيطالي لخيار مبابي على البرازيلي الذي بدأ يشعر بالملل من سلوك المدرب حسب ما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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وأضاف نفس المصدر أنّ هذا السلوك الذي يرتدي ثوب الامتعاض في الفترة الأخيرة، قد يتحول إلى صدام حقيقيّ في غرف تغيير الملابس، خصوصا وأنّ ثلة من نجوم الملكيّ، يعتبرون سلوك فينيسيوس على أرضية الملعب يضر الفريق كثيرا، كما حدث في فالنسيا قبل فترة قصيرة حين تعرض للطرد. (المشهد)
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