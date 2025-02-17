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رياضة

المدرب آرني سلوت يكشف أحد أسباب تألق "ليفربول"

Lebanon 24
17-02-2025 | 06:05
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كشف مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت عن بعض كواليس الحالة الرائعة التي يعيشها الفريق معه منذ وصوله الصيف الماضي لخلافة يورغن كلوب.

ويتطلع سلوت لحصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في أول مواسمه مع "الريدز".
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وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن سعي ليفربول لحصد لقب "البريميرليغ" يتغذى على المحادثات اليومية والروابط الاجتماعية بين اللاعبين وقالت ليفربول قام في تشرين الثاني الماضي بإنشاء مقهى خاص في مركز تدريبه ليكون مكانا يلتقي فيه اللاعبون لتناول الطعام وشرب القهوة في أوقات الراحة.

وقال مدرب ليفربول سلوت: "لقد اعتاد اللاعبون على تناول الإفطار معا دائما وما تراه كثيرا، هو أننا أنشأنا مقهى هنا".

وأضاف: "يجلس اللاعبون هناك ويتحدثون مع بعضهم البعض ويقضون وقتا ممتعا معا، إذا كان لديك مقهى ولم تحقق نتائج فربما لا ترى الأجواء نفسها هناك، لكنني أعتقد أن كل هذا يسهم في النجاح".

وتابع: "إذا كنت تريد اللعب في نادٍ كبير مثل هذا، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد الجودة، وإذا كنت تمتلك الجودة فقط، فربما لن ينتهي بك الأمر في ليفربول، لذا فأنت بحاجة إلى عقلية أيضًا".

وأكمل: "أعتقد أنك بحاجة إلى ملعب تدريب جيد وتحتاج إلى برنامج جيد، وأنت بحاجة بالتأكيد إلى أشخاص جيدين، لقد أخذت بعض الأشخاص إلى هذا النادي وأعتقد أنهم يقومون بعملهم بشكل جيد حقا".

وأنهى سلوت قائلا: "أضف إلى ذلك منشأة رائعة ولاعبين رائعين وعقلية رائعة، ثم يمكن أن يؤدي ذلك إلى فترة ناجحة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد60 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال ليكون أقوى المرشحين لحصد اللقب.
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