كويكب يهدّد الأرض.. واستراتيجيات للتصدي لخطره

تدرس وكالات الفضاء سبل الدفاع عن الأرض ضد خطر كويكب YR4 الذي يُحتمل أن يصطدم بالأرض في كانون الثاني 2032، رغم أن احتمال الاصطدام منخفض حالياً بنسبة 3.1%.

ويتم استكشاف استراتيجيات متعددة، مثل الاصطدام المتعمد باستخدام مركبات فضائية، والاعتماد على تقنيات مثل "جرار الجاذبية" أو استخدام تدفق الأيونات لتعديل مدار الكويكب. كما يتم دراسة إمكانية استخدام قنبلة نووية أو ليزر لتغيير مسار الكويكب. وفي حال فشل هذه الخيارات، قد يتم تحديد منطقة الاصطدام واتخاذ تدابير مثل الإخلاء في أسوأ الحالات. ويؤكد الخبراء أن هناك فرصة بنسبة 97% لعدم حدوث الاصطدام. (العربية)