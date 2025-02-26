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رياضة

"خائنة".. الفضائح تلاحق صديقة بيلنغهام

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:30
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تعرضت آشلين كاسترو، صديقة جود بيلنغهام، لهجوم من قبل المتصيدين عبر الإنترنت بسبب صورة من "موقع للمواعدة"، بعد أن اكتشف المعجبون تاريخها قبل الارتباط بنجم ريال مدريد الشاب.

وظهر نجم ريال مدريد مؤخرا علنا مع كاسترو وتم رصده وهو يشاهد مباراة فريقه ضد جيرونا، يوم الأحد، إلى جانب العارضة الأميركية.
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وغاب لاعب الوسط عن المباراة بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد مع أوساسونا بسبب الألفاظ البذيئة.

لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل للحديث في المباراة لم تكن فوز ريال مدريد 2-0 على جيرونا، بل كان الهجوم الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد صديقة الدولي الإنجليزي.

وشارك أحد المستخدمين صورة ضوئية لموقع مواعدة تظهر فيه آشلين بصور غير لائقة، لكن المصور براين باركر كتب عبر "إنستغرام": لقد قام هذا الموقع بجمع الصور من صفحتي على إنستغرام من جلسات التصور الفعلية التي قمت بها وكانت آشلين ضمنها، لم ترتبط آشلين مطلقا بمواقع للبالغين.

واتهمت صديقة بيلنغهام الجديدة بالخيانة مؤخرا، اذ ارتبطت سابقا بالممثل الهوليوودي مايكل بي جوردان ونجما كرة السلة الأميريكية لاميلو بول وتيرانس مان، لكن خرجت شائعات تفيد بأن العلاقة مع بيلنغهام بدأت قبل نهاية علاقتها مع تيرانس مان.

ولفتت وسائل إعلام إلى أنها كانت أيضا في علاقة سابقة مع سائق الفورمولا الشهير لويس هاميلتون والممثل الأميركي جيمي فوكس.
ويبدو أن كاسترو، التي تنحدر من لوس أنجلوس، تعيش حياة متنوعة وفنية استنادا إلى صورها في "إنستغرام".

شاركت عارضة الأزياء صورا من المعارض الفنية وحانات في ناطحات السحاب والمناظر الطبيعية الجبلية وصالة الألعاب الرياضية. (العربية)
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