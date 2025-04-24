السبت.. اليوم المصيري لأنشيلوتي

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كشفت تقارير إعلامية أن احتمال رحيل كارلو أنشيلوتي عن أصبح مرتفعا، مشيرة إلى أن المدرب دخل جولة ثانية من المفاوضات مع المنتخب البرازيلي.وما يزال الاتحاد البرازيلي مصرا على التعاقد مع مدرب "النادي "، حيث يسعى جاهدا إلى هذا الهدف منذ استقالة تيتي بعد 2022.ويستمر عقد أنشيلوتي مع حتى حزيران 2026، لكن التكهنات حول مستقبله ازدادت بعد هزيمة الفريق بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي والإياب أمام في ربع نهائي .وتشير التقارير إلى أن الاتحاد البرازيلي يراقب عن كثب ملك يوم السبت، إذ قد تؤدي الهزيمة أمام إلى إقالة أنشيلوتي فورا أو تأكيد رحيل المدرب في الصيف.ورفض أنشيلوتي التعليق علنا على مستقبله، لكن مصدرا أبلغ "ESPN" أن جرت بين الاتحاد البرازيلي وفريق أنشيلوتي في الأسابيع الأخيرة.ويتواجد أعمال ووسيطان برازيليان في العاصمة ، وقد أجروا محادثات مع ، نجل أنشيلوتي، بشأن المنصب. ونفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجود ممثليه في . (سكاي نيوز)