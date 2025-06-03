حارس برشلونة... هل ينتقل تير شتيغن إلى الهلال السعوديّ؟

أبدى اهتماما جدّيا بالتعاقد مع حارس مرمى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت صحيفة "سبورت" أن يسعى لاستغلال الوضع الحالي الذي يمر به تير شتيغن مع ، مؤكدة أن إدارة "الزعيم" مستعدة لإغراء الحارس الألماني بعرض مالي ضخم لإقناعه بالانتقال. (الجزيرة)