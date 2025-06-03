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رياضة

حارس برشلونة... هل ينتقل تير شتيغن إلى الهلال السعوديّ؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:32
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أبدى الهلال السعودي اهتماما جدّيا بالتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهلال يسعى لاستغلال الوضع الحالي الذي يمر به تير شتيغن مع برشلونة، مؤكدة أن إدارة "الزعيم" مستعدة لإغراء الحارس الألماني بعرض مالي ضخم لإقناعه بالانتقال. (الجزيرة)
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