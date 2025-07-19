برشلونة يقترب من ضم راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

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وأبدى راشفورد، الذي شارك في 15 مباراة في الممتاز مع الموسم الماضي، حماسه للانتقال إلى النادي الكتالوني. وكان قد سجل ثلاثة أهداف مع " " قبل أن ينتقل معارًا إلى في شباط، حيث أحرز أربعة أهداف في 17 مباراة، قبل أن يتعرض لإصابة في أوتار الركبة أنهت موسمه مبكرًا في أبريل.وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه من ضغوط مالية تستدعي بيع بعض لاعبيه أو إعارتهم، في ظل رغبة عدد من النجوم، مثل راشفورد، ، سانشو، وغارناتشو، في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.ويأتي اقتراب راشفورد من بعد إعلان "ذا أتلتيك" عن توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع برينتفورد لضم الكاميروني برايان مبيومو مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، على أن يُجري اللاعب فحصًا طبيًا نهاية الأسبوع تمهيدًا للإعلان الرسمي.