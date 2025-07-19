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رياضة
برشلونة يقترب من ضم راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء
Lebanon 24
19-07-2025
|
12:39
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نادي برشلونة
من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة لموسم 2025-2026، مع خيار الشراء، بحسب ما أفادت صحيفة ذا أتلتيك. ويمثل راشفورد الخيار الأول لبرشلونة لتدعيم الجناح الأيسر، بعد تعثّر صفقة نيكو ويليامز الذي فضّل تجديد عقده مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035.
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وأبدى راشفورد، الذي شارك في 15 مباراة في
الدوري الإنكليزي
الممتاز مع
مانشستر يونايتد
الموسم الماضي، حماسه للانتقال إلى النادي الكتالوني. وكان قد سجل ثلاثة أهداف مع "
الشياطين الحمر
" قبل أن ينتقل معارًا إلى
أستون فيلا
في شباط، حيث أحرز أربعة أهداف في 17 مباراة، قبل أن يتعرض لإصابة في أوتار الركبة أنهت موسمه مبكرًا في أبريل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه
مانشستر
يونايتد
من ضغوط مالية تستدعي بيع بعض لاعبيه أو إعارتهم، في ظل رغبة عدد من النجوم، مثل راشفورد،
أنتوني
، سانشو، وغارناتشو، في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ويأتي اقتراب راشفورد من
برشلونة
بعد إعلان "ذا أتلتيك" عن توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع برينتفورد لضم الكاميروني برايان مبيومو مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، على أن يُجري اللاعب فحصًا طبيًا نهاية الأسبوع تمهيدًا للإعلان الرسمي.
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