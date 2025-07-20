Advertisement

رياضة

نيمار يرد على استفزازات جماهير الخصم

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1394212-638886262494780044.jpg
Doc-P-1394212-638886262494780044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 فريق سانتوس بقيادة نيمار دا سيلفا بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه ميراسول بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ليلة الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي.
Advertisement
 
ورددت جماهير نادي ميراسول خلال الشوط الثاني، هتافات ضدّ نيمار، مما تسبب بغضب نيمار، ليضع يده على شعار ناديه، ومن ثمّ أشار بإصبعه للمشجعين بالسكوت. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
"الثنائي الشيعي" يردّ على الاستفزازات الإسرائيلية بـ "التزكية"
lebanon 24
20/07/2025 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله أونداش في نزال ناري على أرض الخصم في بانكوك
lebanon 24
20/07/2025 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: استفزازات واشنطن ضد كوريا الشمالية ترفع من احتمالية نشوب صراع كبير
lebanon 24
20/07/2025 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
20/07/2025 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:20 | 2025-07-20
11:06 | 2025-07-20
10:38 | 2025-07-20
06:58 | 2025-07-20
06:30 | 2025-07-20
03:27 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24