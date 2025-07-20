نيمار يرد على استفزازات جماهير الخصم

فريق بقيادة بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه ميراسول بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ليلة الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من .

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ورددت جماهير نادي ميراسول خلال الشوط الثاني، هتافات ضدّ ، مما تسبب بغضب نيمار، ليضع يده على شعار ناديه، ومن ثمّ أشار بإصبعه للمشجعين بالسكوت. (روسيا اليوم)