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رياضة
نيمار يرد على استفزازات جماهير الخصم
Lebanon 24
20-07-2025
|
09:35
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فريق
سانتوس
بقيادة
نيمار دا سيلفا
بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه ميراسول بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ليلة الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من
الدوري البرازيلي
.
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ورددت جماهير نادي ميراسول خلال الشوط الثاني، هتافات ضدّ
نيمار
، مما تسبب بغضب نيمار، ليضع يده على شعار ناديه، ومن ثمّ أشار بإصبعه للمشجعين بالسكوت. (روسيا اليوم)
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