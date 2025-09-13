Advertisement

رياضة

بسبب إصابة في الفخذ... ريال مدريد يفقد روديغر لشهرين

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1416473-638933747516717892.png
Doc-P-1416473-638933747516717892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر عن صفوف ريال مدريد الإسباني لمدة تقارب الشهرين، إثر إصابة في عضلة ساقه اليسرى، بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.
Advertisement


وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا للإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الجمعة، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، إلا أن صحيفة "آس" أشارت إلى أن الإصابة تعتبر "خطيرة".


وأوضح النادي في بيان أن الفحوص أكدت إصابة روديغر في عضلة الفخذ المستقيمة، دون تحديد مدة غيابه بدقة.


ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في "لا ليغا" هذا الموسم.


وعانى روديغر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كافة المسابقات.


وتعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاما) قادما من بورنموث الإنكليزي.


وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من ليفربول بطل الدوري الإنكليزي، ربما في نهاية هذا الموسم.


ويحلّ متصدر "لا ليغا" راهنا بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد مرور ثلاث مراحل، ضيفا على ريال سوسييداد السبت، قبل استقباله مرسيليا الفرنسي الثلاثاء في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.
مواضيع ذات صلة
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
lebanon 24
13/09/2025 18:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يوقف تجديد عقد فينيسيوس.. ما السبب؟
lebanon 24
13/09/2025 18:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
lebanon 24
13/09/2025 18:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل!
lebanon 24
13/09/2025 18:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد الإسباني

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

ريال مدريد

الإسبانية

ليفربول

إنكليزي

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-09-13
03:00 | 2025-09-13
01:00 | 2025-09-13
23:00 | 2025-09-12
16:00 | 2025-09-12
12:51 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24