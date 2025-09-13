بسبب إصابة في الفخذ... ريال مدريد يفقد روديغر لشهرين

Advertisement

وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا للإصابة خلال تدريبات الفريق يوم الجمعة، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، إلا أن صحيفة "آس" أشارت إلى أن الإصابة تعتبر "خطيرة".وأوضح النادي في بيان أن الفحوص أكدت إصابة روديغر في عضلة الفخذ المستقيمة، دون تحديد مدة غيابه بدقة.ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في "لا ليغا" هذا الموسم.وعانى روديغر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كافة المسابقات.وتعاقد بطل 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاما) قادما من بورنموث الإنكليزي.وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من بطل ، ربما في نهاية هذا الموسم.ويحلّ متصدر "لا ليغا" راهنا بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد مرور ثلاث مراحل، ضيفا على سوسييداد السبت، قبل استقباله مرسيليا الفرنسي الثلاثاء في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.