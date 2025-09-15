بعد وفاتها... تعذّر انتشال جثة البطلة الألمانية دالماير من جبل ليلى في باكستان

Advertisement

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة (د ب أ)، أنّ فريقًا من متسلّقي الجبال درس إمكانية استعادة الجثمان من منطقة ، إلا أنّ القرار النهائي قضى بعدم المضي في هذه المهمة.أوضح البيان في الأسبوع الماضي، أعاد فريق إنقاذ تقييم الوضع في ليلى، وتوصل لقرار بعدم انتشال جثة لاورا دالماير.ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو أسباب هذا القرار.وتوفيت دالماير، بطلة الأولمبياد مرتين وبطلة العالم خمس مرات، في أواخر تموز الماضي عندما صدمتها صخرة على ارتفاع حوالي 5700 متر أثناء تسلقها مع امرأة أخرى لجبل ليلى.وأكد بيان صادر عن إدارة أعمالها فور الحادث "رغبة دالماير كانت واضحة، وأوصت بأنها حال تعرضها لحادث، يجب استعادة جثتها في حالة واحدة فقط، وهي ألا يتعرض أحد لمخاطر أو مجازفة".