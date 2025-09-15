27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد وفاتها... تعذّر انتشال جثة البطلة الألمانية دالماير من جبل ليلى في باكستان
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشركة المكلّفة بإدارة أعمال البطلة الأولمبية في البياثلون، لاورا دالماير، أنّه يتعذّر انتشال جثمانها بعد وفاتها في حادث تسلّق جبال بباكستان خلال شهر
تموز
.
Advertisement
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ)، أنّ فريقًا من متسلّقي الجبال درس إمكانية استعادة الجثمان من منطقة
كشمير
، إلا أنّ القرار النهائي قضى بعدم المضي في هذه المهمة.
أوضح البيان في الأسبوع الماضي، أعاد فريق إنقاذ تقييم الوضع في
قمة جبل
ليلى، وتوصل لقرار بعدم انتشال جثة لاورا دالماير.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو أسباب هذا القرار.
وتوفيت دالماير، بطلة الأولمبياد مرتين وبطلة العالم خمس مرات، في أواخر تموز الماضي عندما صدمتها صخرة على ارتفاع حوالي 5700 متر أثناء تسلقها مع امرأة أخرى لجبل ليلى.
وأكد بيان صادر عن إدارة أعمالها فور الحادث "رغبة دالماير كانت واضحة، وأوصت بأنها حال تعرضها لحادث، يجب استعادة جثتها في حالة واحدة فقط، وهي ألا يتعرض أحد لمخاطر أو مجازفة".
مواضيع ذات صلة
في حادث تسلق مروّع.. وفاة بطلة أولمبية ألمانية!
Lebanon 24
في حادث تسلق مروّع.. وفاة بطلة أولمبية ألمانية!
16/09/2025 04:59:41
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: إنتشال جثة مواطن بعد تعرضه للغرق
Lebanon 24
الجيش: إنتشال جثة مواطن بعد تعرضه للغرق
16/09/2025 04:59:41
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليوم بوست": انتشال جثة جندي إسرائيلي من قطاع غزة وإعادتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
"جيروزاليوم بوست": انتشال جثة جندي إسرائيلي من قطاع غزة وإعادتها إلى إسرائيل
16/09/2025 04:59:41
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة متجددة في لبنان.. انتشال جثة من البحر
Lebanon 24
كارثة متجددة في لبنان.. انتشال جثة من البحر
16/09/2025 04:59:41
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنباء الألمانية
وكالة الأنباء
أولمبيا
قمة جبل
كشمير
اثلون
كاني
قد يعجبك أيضاً
عن عمر 31 عامًا… مدافع دولي سابق يعلن اعتزاله كرة القدم!
Lebanon 24
عن عمر 31 عامًا… مدافع دولي سابق يعلن اعتزاله كرة القدم!
15:04 | 2025-09-15
15/09/2025 03:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد الثاني لفريق ليفربول يكشف.. إلى أين كان سينتقل ؟
Lebanon 24
القائد الثاني لفريق ليفربول يكشف.. إلى أين كان سينتقل ؟
08:51 | 2025-09-15
15/09/2025 08:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية
Lebanon 24
الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية
06:10 | 2025-09-15
15/09/2025 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
03:23 | 2025-09-15
15/09/2025 03:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
Lebanon 24
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
02:57 | 2025-09-15
15/09/2025 02:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:04 | 2025-09-15
عن عمر 31 عامًا… مدافع دولي سابق يعلن اعتزاله كرة القدم!
08:51 | 2025-09-15
القائد الثاني لفريق ليفربول يكشف.. إلى أين كان سينتقل ؟
06:10 | 2025-09-15
الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية
03:23 | 2025-09-15
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
02:57 | 2025-09-15
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
23:57 | 2025-09-14
قبيل الموعد المرتقب مع نابولي.. غوارديولا يحذر من "هذا الخطأ"
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24