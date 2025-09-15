Advertisement

رياضة

بعد وفاتها... تعذّر انتشال جثة البطلة الألمانية دالماير من جبل ليلى في باكستان

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:00
أعلنت الشركة المكلّفة بإدارة أعمال البطلة الأولمبية في البياثلون، لاورا دالماير، أنّه يتعذّر انتشال جثمانها بعد وفاتها في حادث تسلّق جبال بباكستان خلال شهر تموز.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنّ فريقًا من متسلّقي الجبال درس إمكانية استعادة الجثمان من منطقة كشمير، إلا أنّ القرار النهائي قضى بعدم المضي في هذه المهمة.


أوضح البيان في الأسبوع الماضي، أعاد فريق إنقاذ تقييم الوضع في قمة جبل ليلى، وتوصل لقرار بعدم انتشال جثة لاورا دالماير.


ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو أسباب هذا القرار.


وتوفيت دالماير، بطلة الأولمبياد مرتين وبطلة العالم خمس مرات، في أواخر تموز الماضي عندما صدمتها صخرة على ارتفاع حوالي 5700 متر أثناء تسلقها مع امرأة أخرى لجبل ليلى.


وأكد بيان صادر عن إدارة أعمالها فور الحادث "رغبة دالماير كانت واضحة، وأوصت بأنها حال تعرضها لحادث، يجب استعادة جثتها في حالة واحدة فقط، وهي ألا يتعرض أحد لمخاطر أو مجازفة".
