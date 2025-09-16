Advertisement

رياضة

البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1417738-638936421334721513.png
Doc-P-1417738-638936421334721513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو إلى بيروت بعدما شارك في البطولة العالمية لكمال الأجسام IFBB WORLD CUP التي أقيمت في إسبانيا وحاز فيها على المركز الرابع في فئته. 
Advertisement

وخلال التتويج رفع البطل برو علم لبنان وعليه صورة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشعار الجيش الذي ينتسب اليه ، وتسلم شهادة من الاتحاد العالمي لكمال الأجسام على انجازه الرياضي المميز، كما نال ميدالية البطولة .

وأعرب برو عن اعتزازه بتمثيل لبنان في بطولة العالم ، لافتاً إلى أن اللقب الذي احرزه يضاف إلى سلسلة الألقاب التي نالها خلال مسيرته الرياضية .
مواضيع ذات صلة
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
lebanon 24
16/09/2025 19:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا قُتل بطل كمال الأجسام العراقي حمودي رياض
lebanon 24
16/09/2025 19:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
lebanon 24
16/09/2025 19:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
lebanon 24
16/09/2025 19:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الاتحاد العالمي

بطولة العالم

جوزاف عون

الجمهوري

إسبانيا

جمهورية

الرياض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:30 | 2025-09-16
09:11 | 2025-09-16
07:18 | 2025-09-16
04:20 | 2025-09-16
03:16 | 2025-09-16
00:02 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24