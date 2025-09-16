البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام

Advertisement

عاد البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو إلى بعدما شارك في البطولة العالمية لكمال الأجسام IFBB WORLD CUP التي أقيمت في وحاز فيها على المركز الرابع في فئته.وخلال التتويج رفع البطل برو علم وعليه صورة رئيس الجمهورية وشعار الجيش الذي ينتسب اليه ، وتسلم شهادة من لكمال الأجسام على انجازه الرياضي المميز، كما نال ميدالية البطولة .وأعرب برو عن اعتزازه بتمثيل لبنان في ، لافتاً إلى أن اللقب الذي احرزه يضاف إلى سلسلة الألقاب التي نالها خلال مسيرته الرياضية .