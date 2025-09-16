28
رياضة
البطل أيمن برو عاد من البطولة العالمية لكمال الأجسام
Lebanon 24
16-09-2025
|
10:06
A-
A+
عاد البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو إلى
بيروت
بعدما شارك في البطولة العالمية لكمال الأجسام IFBB WORLD CUP التي أقيمت في
إسبانيا
وحاز فيها على المركز الرابع في فئته.
وخلال التتويج رفع البطل برو علم
لبنان
وعليه صورة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
وشعار الجيش الذي ينتسب اليه ، وتسلم شهادة من
الاتحاد العالمي
لكمال الأجسام على انجازه الرياضي المميز، كما نال ميدالية البطولة .
وأعرب برو عن اعتزازه بتمثيل لبنان في
بطولة العالم
، لافتاً إلى أن اللقب الذي احرزه يضاف إلى سلسلة الألقاب التي نالها خلال مسيرته الرياضية .
